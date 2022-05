NBA: los Warriors dieron otro paso hacia la gran final

En un partido de excelencia en cuanto al nivel, Golden State Warriors, con Stephen Curry a la cabeza, venció por 126 a 117 a Dallas Mavericks en su estadio y logró adelantarse por 2 a 0 en la serie de finales de la Conferencia Oeste.

La actuación destacada de la noche la tuvo claramente la estrella de la conferencia, Stephen Curry. El triplero récord deslumbró al estadio Chase Center con una producción de 32 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Pero Steph no fue el único valor fundamental para lograr la remontada de los Warriors en el segundo tiempo. A su partido se sumó la prolífica actuación de Jordan Poole, quien aportó 23 tantos y 5 asistencias.

En la visita brilló, como de costubre, Luka Doncic. Marcó 42 puntos, aportó 5 rebotes y tuvo 8 asistencias. Fue el único en no sentir el desgaste en los últimos dos cuartos, pero no alcanzó. Mañana, desde las 22, se disputará el tercer juego en Dallas. Partido que será fundamental para los locales para no perder pisada.

Por su parte, la acción seguirá con el tercer encuentro entre Boston Celtics y Miami Heat, que tienen la serie igualada 1 a 1 y para muchos expertos son candidatos a llegar al esperado juego 7 debido a la paridad entre ambos quintetos y el gran nivel de Jimmy Butler en los Heat y Jayson Tatum en los de camiseta verde.