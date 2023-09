Newell’s, de la derrota ante Racing a preparar el duelo con el Pincha

Luego de la primera derrota 2 a 1 por la Copa de la Liga Profesional ante Racing en Avellaneda, Gabriel Heinze destacó el desarrollo del juego de Newell’s, próximo rival de Estudiantes en el certamen. Más allá del resultado negativo y agónico: “Este es el equipo que me gusta ver, vamos a seguir por este camino. No sé si vendrán las victorias, pero si sé que seguiremos trabajando. El equipo jugó de igual a igual. Lo pudo haber ganado, también perdido. Lo concreto es que el equipo hace todo para ganar”.

A la hora de analizar los dos tiempos del cotejo, el Gringo señaló: “El primer tiempo fue un partido donde pudimos jugar muy bien. Los dos equipos tuvieron situaciones. Cada uno intentado con sus armas. En el segundo tiempo nos pusimos en un bloque un poco bajo hasta cuando nos pusimos a competir. Nos costó porque lo sabíamos”.

Los de Heinze perdieron la posesión con 43%, generaron 12 intentos de tiro al arco y solo cuatro efectivos, su rival consiguió el 57% de posesión, 15 intentos de remates al arco y seis efectivos entre los postes de Lucas Hoyos.

Respecto al gol agónico que decretó la derrota de la Lepra, el DT se sinceró: “Estas son cosas que nos pasan o me pasan. Hay que aprender de eso para que no nos ocurra de nuevo más adelante”. Su equipo había logrado igualar el juego a los 92 a través de un cabezazo de Guillermo May pero en el minuto 97 Gastón Martinena en la última bola del partido logró el 2-1 final.