Newell’s llega necesitado al duelo en La Plata

Newell’s Old Boys realizó este jueves un doble turno en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, de cara al duelo del sábado ante Estudiantes. Bajo la dirección técnica de Cristian Fabbiani, el equipo trabajó en táctica y definición, buscando recuperar el rumbo tras el empate ante Belgrano.

El Ogro no podrá contar con su gran figura Ever Banega, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Los once titulares no están claros, aunque el entrenador, que llegó hace muy pocas semanas al club desde el Deportivo Riestra, ha logrado mejorar en funcionamiento colectivo a un conjunto que venía golpeado, de la mano de un tal Mariano Soso que no hizo pie, y que intentaba ser animador en las primeras jornadas de esta Copa de la Liga.

Los rosarinos suman siete unidades en el Apertura, están en la parte baja de la tabla y lejos de zona de clasificación, por lo que buscarán ganar en La Plata para acercarse a Barracas Central (13), hoy el Guapo último que accede a playoffs.