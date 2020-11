No fue la mejor semana para el arco del Pincha

En los últimos días, el mundo albirrojo se vio revolucionado a raíz de las declaraciones del capitán de Estudiantes, Mariano Andújar, quien reveló que tuvo intenciones de irse y el club se lo negó.



“Tuve la oportunidad para ir al Elche. Pensé que no iba a tener problemas. Se daban todas las condiciones. El club se negó. No voy a hacer más polémica porque me quedan ocho meses de contrato y hay que convivir. La oportunidad era buena para todos, pero no se respetó eso y acá estamos”, confesó el arquero del Pincha. Al mismo tiempo, dejó en claro que “Estudiantes es mi casa. Soy un agradecido al club y la gente. Era una linda chance”.

Para colmo, y tras unos días convulsionados, el equipo perdió y la actuación del “1” no fue la mejor. Se lo notó con fastidio durante el encuentro y en varias oportunidades discutió con el árbitro del cotejo, Fernando Espinoza. Además, en el momento más difícil del partido para el elenco comandado por Leandro Desá­bato, cuando expulsaron al juvenil Mauricio Guzmán, un tiro libre sin demasiada potencia de Ángel Romero lo dejó inmovilizado. Fue el 2 a 0 de San Lorenzo y el quiebre definitivo del partido. En cuanto al primer tanto, nada pudo hacer ante un pase exquisito de Óscar Romero y una perfecta definición de Mariano Peralta Bauer.



De igual forma, no solo no fue la tarde de Mariano Andújar, sino que indudablemente tampoco la fue para ninguno de los futbolistas del Pincha. Algunos podrán destacar la actuación en ataque de Leonardo Godoy, otros alguna aparición de Diego García y, sin embargo, en lo colectivo, el equipo estuvo lejos de parecerse a aquel del primer tiempo frente a Aldosivi en Mar del Plata.



Con un empate y una derrota, el inicio del equipo en la Copa de la Liga Profesional no fue el mejor, ya que Estudiantes acumula un punto sobre los 6 que estuvieron en juego, con todavía 12 en disputa. Con la unidad conseguida hasta el momento por el empate en el debut, se encuentra en la última colocación.

“Nos duele y nos molesta perder”

Luego del partido disputado en el Nuevo Gasómetro, Javier Mascherano analizó: “Creo que el partido estuvo igualado, pero después de la expulsión y el gol, quedó definido”. Luego lamentó: “Cuando mejor estábamos, nos convierten, lamentablemente no empezamos bien el torneo, pero hay que seguir”.



En cuanto a la derrota, reconoció: “Nos duele y nos molesta perder, hay que corregir las cosas puertas para adentro, hacer una autocrítica y seguir mejorando”. Sobre el final, sentenció: “Hay que seguir, somos un equipo en construcción”.