Leandro Desábato: "Me preocupa no generar situaciones"

Estudiantes tuvo un muy mala tarde y cayó sin atenuantes ante San Lorenzo, por 2-0 en el Nuevo Gasómetro. Tras la caída, Leandro Desábato habló ante la prensa y mostró su preocupación por el rendimiento del equipo: "Nos faltó rebeldía, decisión y esa "maldad" para ir a buscar el gol. Fue un partido parejo ante un rival de jerarquía".

Además remarcó que el equipo no generó situaciones, a comparación del choque ante Aldosivi: "Me voy preocupado porque no generamos situaciones y enojado por perder. Nos está faltando tomar buenas decisiones, pero lo que no creo es que nos falte agresividad".

Por otro lado destacó haber terminado con un equipo con jugadores surgidos del club ytambién remarcó la búsqueda del once ideal: "En todo esto estamos en la búsqueda del equipo, que por momentos se ven cosas buenas y por otros falta determinación. Terminaron jugando 7 pibes del club, perouno no se quiere justificar. Estamos tranquilos que tenemos que seguir trabajando."