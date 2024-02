En la noche del martes y un rato después de la finalización del partido, Leonardo Carol Madelón habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el triunfo de Gimnasia sobre Centro Español. Comentó cómo vio al equipo que tuvo muchas variantes con jugadores que venían jugando poco y la actualidad del albiazul que ganó 3 de 4 partidos que van hasta el momento en el 2024.

En cuanto a lo que fue el juego contra el conjunto de la C, el entrenador del Lobo dijo: “Nosotros teníamos que pasar. Teníamos que tener la inteligencia para compenetrarnos con el partido, si no, aunque seas de Primera no sacás diferencia. Cuidamos jugadores porque jugamos dentro de tres días. Contento porque todos están bien”. Además, agregó: “Nosotros necesitamos ser prácticos, necesitamos ganar. En una semana, van a preguntar cómo salió Gimnasia en Copa Argentina y les dirán que ganó. Hay que mejorar la transición, lo vamos a mejorar”.

Madelón también comentó que el albiazul lo pudo haber ganado con anticipación, pero no estuvo fino: “Podríamos haberlo resuelto un poquito antes. Lo que todo jugador quiere es jugar. Hoy jugaron casi todos. También ya está Abaldo, que veremos cómo vuelve a entrenar. Estos partidos son de los más difíciles”.

Por último, el DT Tripero comentó la situación sobre Benja Domínguez, que todavía no tiene resolución a pesar de las declaraciones del jugador en Avellaneda: “Lo veo muy metido, con ganas de seguir. Estamos rondando en algo que no tiene sentido. Si el mercado lo pide, Gimnasia no lo va a poder retener. Eso decidirá cuándo él se va”.