Nuestra candidata Keira se alzó con el clásico Wilfredo Latham

Por Galopón

Arrancó el mes de agosto y con ello la acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 13 carreras en cartelera. El momento culminante de la reunión fue el Clásico Wilfredo Latham (L-1.100 mts.) donde la victoria -contundente- fue para nuestra candidata Keira que apabulló a sus rivales con una positiva actuación que la catapulta con miras a los próximos compromisos jerárquicos. Así superó cómodamente a Emalvi, que por poco dejó tercera a Stay.

La carrera, reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2020, contó con siete competidoras, ya que dejaron en blanco el compromiso Rebelde Chick y Verni Off Risk. El cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Emalvi con un sport de $2.45 sobre las chances de Keira ($3.85) y de Key Tower ($4.80); ya en la pista, la conducida por Brian Enrique dio forma así a su tercera victoria en seis salidas, empleando el buen registro de 1m.03s.91/100 para los 1.100 metros de pista de arena normal, a un segundo del récord de la distancia.

Keira “arañó” el tiempo record de la distancia y se potencia para los compromisos venideros

Ordenada la suelta, Key Tower y Keira salieron como un rayo de los partidores y rápidamente le sacaron ventaja a Emalvi, Bella Galana y el resto de las competidoras; de tal forma que al formalizarse la carrera, nuestra candidata corría con pequeña ventaja sobre Key Tower que no le aflojaba, en tanto se acercaba peligrosamente Bella Galana para sumarle leña al fuego de la vanguardia, mientras que detrás se escalonaban Emalvi, Mayora Chuck, Hit Dubai y Stay.

Así completaron la recta de enfrente y ya en el codo de la calle 41, Bella Galana pasó a enseñar el camino con mínima ventaja sobre Key Tower y Keira, quedando expectante la favorita Emalvi.

Promediando la curva, la punta ardía con el calor que le metían las tres nombradas y de esa manera enderezaron la recta y luego de un momento de igualdad, la misma la rompió Keira que con potentes brazadas se escapó fácilmente de sus rivales. Incrementando su potencial se dirigió al disco que lo cruzó con cuatro cuerpos de ventaja sobre Emalvi que de atropellada se adelantó por la cabeza a Stay. La vencedora enalteció su éxito al moverse con los siguientes parciales: 22s.71/100 los primeros 400 metros y 46s.61/100 para los 800 mts.

Cada vez que Chazki pisa este hipódromo es para victorear

En el Especial Paraninfo (1.400 mts.), Chazki no dejó dudas y en la recta fue una aplanadora, para ganarle por dos cuerpos a Hello Nacho, que a su vez por seis largos dejó tercero a Doctor Best.

Al dejar en blanco el compromiso Scotch and Soda, Nochero Querido y Che Marginal salieron a la cancha cinco caballos de 4 años y más edad ganadores de una o dos carreras, siendo erigido amplio favorito Largo Man ($1.70) sobre Chazki ($2.90) y Hello Nacho ($3.25). Y en pista, la victoria fue para Chaski que vino balconeando la lucha adelante de Largo Man y Hello Nacho, para ir acercándose en el codo y ya en la recta avanzó como una locomotora para pasar de largo y cruzar el disco con clara ventaja sobre sus rivales. Así la ganadora concretó su cuarto triunfo -dos de los cuales los logró en esta pista - en 13 salidas, empleando el buen registro de 1m.22s.84/100 para los 1.400 metros.

Ordenada la suelta, salieron bien pisados Chaski, Largo Man y Hello Nacho por delante de Doctor Best y This Way y al formalizarse la carrera, Hello Nacho y Largo Man se escaparon con tres cuerpos de luz sobre Chazki.

Descontados los primeros 400 metros, seguía la furiosa lucha por la vanguardia entre las dos nombradas ya con varios cuerpos de luz sobre Chazki. En ese orden completaron el opuesto y al entrar a la curva de la calle 41, se mantenía la puja, pero ya Chazki cortó luz rápidamente. Promediando la elipse los de adelante no se despegaban con Chazki ya terciando por afuera y al entrar al derecho luego de un corto apareo con Hello Nacho, el conducido por Juan Cruz Villagra se despegó y con potentes brazadas escapó rumbo al disco con total autoridad, que sin ningún sobresalto cruzó con dos largos de luz sobre Hello Nacho, que por seis cuerpos dejó tercero a Doctor Best. El vencedor marcó 23s.34/100 para los primeros 400 mts; 46s.20/100 los 800 mts. y 1m.10s.33/100 para los 1.200 mts.

En la primera carrera Señorita Teté respondió a su favoritismo

En los papeles, la primera carrera, Premio Lady Hussy (1.200 mts.), se presentaba accesible a las posibilidades de Señorita Teté. Así lo entendió la cátedra que la catapultó a un claro favoritismo que al cierre de las apuestas se tradujo en un sport de $1.90 sobre la chance de Re Guarani que prometía $3.25 en caso de ganar.

Así, trasladado el pleito a la pista, entre las dos nombradas estuvo la definición de la carrera que finalmente fue para la preferida de la cátedra que debió echar el resto para derrotar por poco a una enconada rival que le dio lucha hasta muy cerca de la definición. Así, en la recta dominó la favorita y en los 250 metros finales se le fue al humo Re Guaraní que pareció que en el envión la sobrepasaba, pero Leandrinho Goncalves le guardó un resto a su conducida para ganarle por medio cuerpo en la raya.