“Nunca hay que bajar los brazos por los sueños que uno tiene”

Del barrio La Loma a París. De las aulas de la Media 13 a un ring profesional para sacarse la furia contra un rival en un cuadrilátero. Laureano “Pepi” Staropoli se convirtió ayer en un verdadero embajador del deporte de La Plata al ser reconocido por el Concejo Deliberante de la ciudad.

El título de ciudadano del deporte no hace otra cosa más que reflejar el auspicioso presente de este joven de 30 años. Pero, además, este momento es el resultado de un largo recorrido: después de trabajar como Policía en la fuerza local de la ciudad, se fue a entrenar a Brasil, para finalmente consagrarse en Europa. Ayer, de regreso a su ciudad y después de haber estado con Lionel Messi en Francia, Pepi dialogó con diario Hoy y reveló las bondades, los perjuicios y los requisitos para convertirse en un luchador profesional de la vida.

—¿Cómo llegaste a esta consagración a nivel internacional? ¿Cómo fue el camino que tuviste que transitar para llegar a ofrecerle el título a Messi en Francia?

—Yo no nací en cuna de oro. En su momento fui policía de la ciudad de La Plata. Trabajé mucho para llegar a esto que me está pasando ahora. Empecé entrenando en el club Invictus, que está 3 y 41. Arranqué cuando tenía 17 años y a los 20 hice mi primera carrera profesional. A los 35 pude debutar en UFC, que es lo más grande y reconocido del mundo. Y hace poco me pasé a la mejor liga de Europa. Ahí pude pelear por el cinturón y lo pude traer para la Argentina.

—¿Qué hacías antes de luchar de manera ­profesional?

—Llegué a trabajar en la Policía Local de la ciudad de La Plata para juntar un mango y seguir con mi carrera profesional en Brasil.

—¿Dónde estudiaste?

—En la Escuela 13, y después en el San Martín. Un compañero de la escuela que está viviendo en Europa me fue a ver a una de mis últimas peleas.

—¿Qué les decís a los papás de un nene que quiere empezar con este deporte?

—Que este deporte tiene muchos pros y muchas contras. A veces las papas queman, pero les diría que no bajen los brazos.

—¿Cómo fue el encuentro con Messi?

—Me contacté con Chiqui Tapia justo después de que había peleado y logrado un título en Francia. Entonces le quería llevar el título a Messi.

—Como la Selección, vos también les ganaste a los franceses...

—Por suerte pude ganar con todo el público francés en contra. Por eso la victoria fue muy resonante y hasta Messi se animó a recibirme.

—¿Cuándo volvés a pelear?

—En septiembre, también en París.

—¿Hincha de Estudiantes o de Gimnasia?

—De Estudiantes. Soy Pincha...