Rojo: “No le cierro la puerta a Estudiantes”

Marcos Rojo dio una nota para TyC Sports y habló sobre su llegada a Boca desde Estudiantes, a mediados de 2020, y cómo está su relación con los hinchas del Pincha, tras el enojo por su ida al club de La Ribera.

Tras su visita al Country en City Bell para observar el clásico de la Reserva de La Plata, el defensor de Boca aseguró que aprovechó para charla con gente que lo conoce desde los 10 años. Además, manifestó: “Nunca nadie me dijo nada. Siempre que me los cruzó, me preguntan cuando vuelvo”. Sobre su salida de Estudiantes, Rojo explicó que su ida al Xeneize estuvo relacionada con la pandemia. “Son decisiones que uno toma, y yo me hago cargo. Si la gente se ha enojado, le pido disculpas”, afirmó el exintegrante de la Selección Argentina, que está en la última etapa de la recuperación de la ruptura de los ligamentos cruzados.

“¿Cómo le voy a cerrar la puerta a Estudiantes? Es mi segunda casa, pasé mucho tiempo ahí y soy un agradecido al club”, concluyó el central de 32 años sobre una posible vuelta al conjunto con el que se coronó campeón de la Copa Libertadores 2009.

Además, Rojo confesó de quién es hincha realmente. El defensor destacó que a los 10 años (y hasta los 20) empezó a jugar en Estudiantes y que “después de estar todos los días en el Country, uno se apega al sentimiento y más en un club como el Pincha”. Además, agregó: “Con el paso del tiempo empecé a ir a la cancha y a seguirlo a todas partes”. Con respecto a lo que sintió con su llegada a Boca, fue contundente. “Ahora me reencontré con todo el sentimiento que tenía. La verdad es que la paso muy bien”, manifestó.