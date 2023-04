Garnacho no jugaría el Mundial sub 20 para Argentina

Alejandro Garnacho no podría jugar el Mundial sub 20 para Argentina que se va a disputar en nuestro país. El Manchester United se niega, por el momento, a que el jugador se incorpore a la Selección juvenil para dicha competencia.

“No, no lo veo”, fue la respuesta del DT del club inglés, Erik Ten Hag, a la consulta sobre si el futbolista de 18 años sería cedido a la albiceleste. Además, sostuvo que va a entrenar en la semana con Los Diablos Rojos.

Ante la respuesta negativa, el entrenador de la Selección Argentina Sub 20, Javier Mascherano, se mueve para poder convencer a las autoridades del Manchester a ceder al "europibe". El ex futbolista de Barcelona, se encuentra en Europa tratando de destrabar las situaciones no sólo de Garnacho, sino que también la de Nicolas Paz en el Real Madrid y la de Facundo Buonanotte en el Brighton, que tampoco les permitieron venir a jugar.

Todavia queda una chance más para que puntualmente Garnacho pueda ser prestado, debido a que aún no hubo una comunicación oficial desde el Manchester United con AFA y además a la visita de Mascherano para tratar de negociar. Sin embargo, hasta el momento, Garnacho no jugaría el Mundial sub 20.