Nunca te deja a pata

Tras la victoria consumada en Sarandí, Gimnasia volvió a La Plata con una sonrisa de oreja a oreja y varias convicciones en la cabeza. Pese a ser un equipo corto y con poca experiencia, Chirola Romero tiene más recambio del que cree. Más por virtud de las promesas que asoman desde inferiores, que por trayectoria y experiencia.

Pero si de jerarquía hay que hablar, siempre puede contar el entrenador albiazul con un as de espada que jamás lo abandona. Ese es ni más ni menos que el goleador, Cristian Tarragona.

El experimentado atacante se hizo cargo de la cinta de capitán y supo lucirla con creces. Es cierto, hablar después de un gol es fácil, pero por primera vez desde que viste la camiseta del Lobo al delantero le tocó convertir de tiro libre. Y si de estadísticas hablamos, el de ayer -su tercer gol en la actual Liga Profesional- sirvió para reafirmar que cada vez que moja el Lobo gana.

Sus anteriores conquistas habían sido el inolvidable penal frente a Estudiantes y por supuesto el tanto ante Racing, la tarde que los dirigidos por Chirola Romero se impusieron 3 a 1 en el Bosque.

Claro está, el ayer capitán no dudó en tomar la palabra como referente del plantel y habló orgulloso de la victoria de su equipo como también de lo que significó para él volver a convertir tras unas pocas fechas de sequía.

“En este club hay un montón de chicos a los que les está tocando crecer de golpe y pocos saben el enorme esfuerzo que su trabajo va a dar. Por eso nos alegra el doble la victoria”, comenzó diciendo el goleador.

Pero también, por supuesto, se refirió a su gol y no dudó en bromear al respecto. “Antes del tiro libre Chirola me dijo algo, pero la verdad no lo escuché. Me animé y le pegué”; y cerró: “Los chicos me volvieron loco porque fui corriendo a abrazarlo al técnico. Ahora me tengo que bancar que me digan chupa medias”.