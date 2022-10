Obligado a ganar para volver a la Libertadores

Después de la derrota contra Boca, el plantel de Gimnasia no descansará y hoy entrenará a partir de las 9:30 en Estancia Chica, donde los que jugaron ayer tendrán regenerativo y el resto entrenamiento normal. Con poco tiempo de descanso, ya que el domingo jugará contra Talleres en Córdoba; Néstor Gorosito mantendría gran parte del once que jugó frente al Xeneize pero sin la presencia de Brahian Alemán, que ayer quedó claro que no se recuperó del minidesgarro en el recto anterior de la pierna izquierda.

Para clasificar a la Copa Libertadores, el Lobo deberá ganar sí o sí en el Mario Alberto Kempes y luego dependerá de Huracán para ver si entra de manera directa o a repechaje. Eso se debe a que los dos equipos están en igualdad de puntos y en diferencia de gol, por lo que si ganan los dos, el que lo haga por mayor diferencia clasifica a la fase de grupos del año que viene. De lo contrario, de no ganar en Córdoba, dependerá de que Argentinos Juniors y Tigre no ganen. Mientras que Newells y Defensa y Justicia tienen chances por puntos, pero deberían golear por 5-0 o más.

Vale recordar que, si clasifica a la Libertadores, será la tercera edición del Albiazul en dicha competición tras disputarla en 2003 y 2007, donde quedó afuera en fase de grupos. Mientras que la última participación internacional fue en 2017, cuando disputó la Copa Sudamericana y quedó eliminado en la primera fase frente al Ponte Preta de Brasil.