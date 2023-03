Otra vez sopa en el Bosque

Si bien la actuación de Lamolina en la cancha de Barracas marcó un antes y un después, siendo un claro bochorno arbitral en la derrota que sufrió Gimnasia el pasado fin de semana, donde le robaron dos goles lícitos al conjunto dirigido por Chirola Romero, la actuación de Yael Falcón Pérez tampoco pasó desapercibida para los hinchas Triperos que coparon el estadio Juan Carmelo Zerillo en la calurosa tarde de ayer.

Lo insólito ocurrió cuando se jugaba la mitad del primer tiempo, el Lobo tenía la pelota y le exigía a la visita. Colón sólo podía cortar con falta ante la insistencia de los Albiazules y el partido se ponía caldeado. Lo que sucedió fue que Leonardo Morales recibió un evidente codazo que lo debió sacar del campo de juego unos minutos para ser atendido.

Falcón Pérez no lo vio, pero inmediatamente lo llamó el VAR. En ese sentido, uno imaginaba que por reglamento (el VAR puede interferir para visualizar una roja) habría expulsión para el jugador Sabalero. Pero no, ajeno al reglamento el colegiado solo amonestó. Los hinchas se fueron furiosos y con la conclusión de que la dirigencia no tiene peso en AFA.