Gimnasia se entrena con el foco puesto en River

Atrás quedó el gran clásico platense y de a poco el hincha tripero va digiriendo el empate agónico de Estudiantes en el Bosque. En paralelo, el plantel de Gimnasia tendrá una nueva práctica donde Diego Flores ultimará detalles de cara al duelo de mañana por la tarde ante River. El “Traductor” se inclinaría por Renzo Giampaoli para reemplazar al suspendido Gastón Suso.

Cabe recordar que el excentral de Platense recibió la quinta amarilla ante el León, por lo que Flores tendrá que realizar un cambio obligado para recibir al Millonario. Según pudo averiguar este medio, el joven defensor surgido de Boca sería el reemplazante de Suso.

En la jornada de este miércoles, luego del videoanálisis y los trabajos en el gimnasio, el técnico mens sana dispuso algunos bloques de fútbol con la confirmación de la zaga central. Hoy el plantel del Lobo volverá a entrenarse y también se conocerán los concentrados.

Se espera que Juan Cruz Cortazzo por Suso sea la única modificación en la nómina y luego el resto de los convocados serían los mismos del clásico platense, aunque Junior Moreno y Leandro Mamut buscan aparecer en escena.

Troglio confirmó que desea seguir dirigiendo en Argentina

Tras desvincularse de Instituto, Pedro Troglio reapareció públicamente y en una extensa entrevista con ESPN dejó en claro que tiene intenciones de continuar trabajando en nuestro país. Consultado sobre los motivos por los que dejó Honduras para regresar al país, el referente del mundo albiazul afirmó: “Quería volver y estar cerca de mi familia y sabiendo que es muy complejo y que la durabilidad depende de los partidos que ganas”.

En ese contexto a Troglio lo consultaron sobre si existían chances de retornar en algún momento al Lobo y pese a que tiempo atrás aseguró que su historia con Gimnasia estaba cerrada, luego de varios ciclos, ahora reveló: “Que se yo, fueron muchas veces y cuando me tengo que ir me duele también porque es un club que lo quiero mucho. En Gimnasia viví cosas muy fuertes como entrenador y siempre va a ser especial. Como jugador y como técnico Gimnasia fue algo muy importante en mi vida. Estaba ahí adentro y parecía que era Messi.”

Por último, el nacido en Luján recordó la final de Copa Argentina perdida en 2018: “La final de la Copa Argentina me mató, me aniquiló porque jugamos bien, merecimos ganar y perdimos por penales y no es fácil llegar a una final y ser campeón”.