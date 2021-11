Palermo quebró en llanto al recordar a Maradona: "Es algo que no puedo aceptarlo"

Este martes tras la derrota 3 a 0 en la jornada de ayer frente a Boca Juniors en Mar del Plata por la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el actual entrenador de Aldosivi, Martín Palermo, brindó una entrevista para la señal televisiva TNT Sports y no aguantó las lágrimas al ser consultado por Diego Armando Maradona.

El histórico goleador del Xeneize, afirmó visiblemente conmovido ante el recuerdo que: "Es algo que no puedo aceptarlo, no tengo palabras de lo que es para mi Diego. Es todo".

"Es verlo en una foto y me duele el alma, un dolor inmenso. Desde lo sentimental me nombras a diego y me está faltando una parte mía, como también se fue mi hijo y son dos cosas que extraño mucho. Lo tengo presente siempre", concluyó el entrenador con la voz quebrada y lágrimas en sus ojos.