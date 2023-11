Palermo se ve cerca de convertirse en el entrenador de Boca

Martín Palermo no se guardó nada y habló sobre su deseo de convertirse en el entrenador de Boca.

Luego del triunfo de su Platense ante Sarmiento por la fecha 14 de la Copa de la Liga, el "Loco" dio una conferencia de prensa en la que se refirió a la posibilidad de ser el DT del Xeneize en un futuro cercano.

En los últimos días, Palermo envió un video saludando al candidato a presidente de Boca, Andrés Ibarra, y al candidato a vicepresidente, Mauricio Macri, en un acto de campaña. Incluso, tambien trascendió que el Titán sería el elegido por este espacio para dirigir en caso de ganar en los comicios del 3 de diciembre.

Esto demostró la cercanía que tiene el ex delantero con los candidatos y al ser consultado sobre el video, respondió: "No me utilizaron, yo accedí a eso". Además dijo que su sueño es dirigir Boca y Estudiantes y sostuvo: "Hoy estoy con esa posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en consideración".

A su vez, señaló que hasta ahora nunca le propusieron ser el tecnico de la institución y que hoy "si las cosas se dan" puede serlo.

Por otro lado, afirmó que tiene "muy buena relación" con Macri e Ibarra pero que no está metido en la politica.

"El presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir a Boca y que no va a competir", añadió el goleador del club de la Ribera, que espera que la agrupación opositora gane las elecciones para poder cumplir su deseo.