Estudiantes prepara un mega recibimiento en UNO

Tirar la casa por la ventana. Esa es la premisa desde la institución de Estudiantes de La plata para recibir a los finalistas de la Copa Argentina 2023 y además homenajear a dos grandes ídolos del Club que estarán jugando su último partido con la camiseta albirroja en el estadio Jorge Luis Hirschi. Tanto Mariano Andújar como Mauro Boselli anunciaron y ratificaron en los últimos días que estos son los últimos encuentros como futbolistas profesionales. “Sería hermoso coronar la carrera con un título más y con este equipo, pero todavía falta para eso. Hoy hicimos el trabajo que era llegar a la final, ahora hay que descansar y pensar en Lanús, que también ganando estaríamos peleando el ingreso a la Copa Libertadores”, sostuvo Boselli, quien hace unas semanas anunció que se retirará del fútbol profesional a final de año.

Y concluyó: “Esto no para, así que tenemos que descansar bien y seguir, porque queremos entrar a la Libertadores del año que viene. Más allá de que sé que no la voy a jugar, quiero que el equipo la juegue”.

Por otro lado, el capitán, Mariano Andújar, expresó: “La final será mi último partido en Estudiantes. Es un buen momento para cerrar mi etapa en el club, por lo menos como jugador profesional, porque seguro más adelante seguiremos ligado”. En la misma línea, agregó: “Poder estar en una final de Copa Argentina, que Estudiantes nunca había jugado, ser el arquero y capitán es un premio. Junto con Mauro, estar presente en esta nueva final es algo lindo”.

Por eso, teniendo en cuenta que el Pincha ultima detalles para las despedidas de dos emblemas históricos de la institución, la dirigencia está organizando un homenaje para cada uno de los ídolos del club, que se realizaría una vez finalizado el partido ante Lanús. Por su parte, la hinchada albirroja, en particular los que organizan las recibidas del plantel en cada partido de local, se agruparon para juntar plata pensando en armar algo especial para este encuentro clave. Vale recordar que más allá de ser la despedida del estadio UNO ante su gente, Boselli y Andújar cerrarán el año disputando nada más y nada menos que la final de la Copa Argentina ante Defensa y Justicia, en lo que sería su último partido con la camiseta de Estudiantes, siempre y cuando el Pincha no acceda a los cuartos de la Copa de la Liga.

El camino a la final de la Copa

La final de la Copa Argentina 2023 ya está definida. El Pincha, que venció a Boca en Córdoba, se enfrentará con Defensa y Justicia, que dejó en el camino a San Lorenzo de Almagro en el estadio Ciudad de Lanús. Sin embargo, aún no está definida la fecha ni la sede en donde se disputará el partido decisivo por el título.

Un camino largo para ambos equipos, que merecían en este 2023 estar en esta instancia.

El elenco de Varela quedó eliminado en semifinales de la Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes fue eliminado en los cuartos de final del mismo certamen. Fueron los equipos mas regulares del año y ahora se enfrentarán en un duelo para definir el campeón de la Copa.

El recorrido no fue fácil y, en el camino de la Copa Argentina 2023, el elenco albirrojo dejó afuera a Independiente de Chivilcoy, en los 32avos de final; a All Boys, único partido de esta temporada que dirigió Abel Balbo como entrenador.

Ya con Eduardo Domínguez al frente, el Pincha superó a Independiente, en los 16avos de final; a Huracán, por los cuartos de final y ahora al Xeneize en las semis.

El camino de Estudiantes a la final de la Copa Argentina

• 32 avos de final: 3 a 0 vs. Independente de Chivilcoy

• 16 avos de final: 1 a 0 vs. All Boys

• 8vos de final: 1 a 1 (3 a 1) vs. Independiente de Avellaneda

• 4tos de final: 2 a 0 vs. Huracán

• Semifinal: 3 a 2 vs. Boca Juniors

El camino de Defensa y Justicia a la final de la Copa Argentina

• 32 avos de final: 3 a 2 vs. Ituzaingó

• 16 avos de final: 1 a 0 vs. Centro Español

• 8vos de final: 0 a 0 (6 a 5) vs. Estudiantes de Río Cuarto

• 4tos de final: 1 a 1 (7 a 6) vs. Chaco For Ever

• Semifinal: 1 a 0 vs. San Lorenzo