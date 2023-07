Paloma de Lagos buscará regresar a la senda triunfal en el Especial

Se viene otra función en el teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante programa de 14 actos entre las 12.30 y las 19. El momento culminante de la reunión será el Especial Rey del Bosque (1.200 mts.), reservado para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, un ­cortometraje que promete emoción desde la suelta hasta a la raya. Ocupará el sexto turno de la programación con un premio de $726.400 a la ganadora.

Del listado de ocho competidoras, vamos a confiar nuevamente en Paloma de Lagos, un ejemplar que está pasando por el mejor momento de su campaña y que tras concretar el quinto triunfo, a vuelta de hoja quedó cuarta de Cuchcabal a tres cuerpos tras recuperarse de una mala suelta al ser cruzada por Ambar Rose, lo cual dejó con la “sangre en el ojo” al “Piru” Bonachina y a los muchachos del stud “Don Rubito”.

Por ello, 19 días después regresa por la revancha, en una carrera que, por ser la más ganadora del lote, cargará 58 kilos, dándole ventaja en el peso a todas sus rivales. No obstante ello, defenderá nuestro voto contra rivales que no se la harán fácil como Winny Dubai, que baja de los “máximos” por primera vez a esta pista, y Miss Quincy, del escuadrón del “Dani” Etchechoury, que ya sabe lo que es ganar en este hipódromo y por partida doble. Se viene un carrerón. ¡Hagan juego, señores!

1° Carrera - OLD MAN - Distancia 1.000 metros

0S 7L 7P 0L 1 ADONIS RAP z 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

3L 7L 4L 3L 2 SELVAGEN a 6 55 XX

0L 0L 3 MISTER YA z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

6P 4 FOTOLOG z 5 57 CASTRO ALEXIS G.

9L 2d 9L 6L 5 ITACIRO z 6 55 PINTOS JUAN I.-4

7L 5L 4L 3S 6 TORNADO HALO t 6 55 PERALTA JORGE L.

Debuta 7 VAYAHABLANDO t 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

2L 5L 5L 5L 8 QUE AMBICIOSO a 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

9L 5L 5L 2L 9 VALE DECIR MATURI z 6 55 SINIANI EMILIANO F.

4S 10 PERFIL DE CRACK z 6 55 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 11 GRIZZLY MAN a 5 57 DIESTRA PEDRO E.

0P 8Z 12 GRANT LY z 5 57 XX

0P 0L 0L 7L 13 EL SHY PONDERADO z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

2° Carrera - DRUID - Distancia 1.600 metros

9S 1 ALTEDO a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 8L 9P 8L 2 SOUTH WAR a 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

7L 4L 5L 8L 3 NARCOSIN z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

0L 9L 9L 0L 4 EMM LABURANTE z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2S 9S 0P 2Z 5 MORE THAN WORDS (BRZ)z 4 57 PERALTA JORGE L.

2L 3S 6L 2L 6 YOU BE YOU a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 7 SEÑOR BOMB z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5S 7L 2L 4L 8 SAPITO GARDEN zc 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

0L 8L 8L 6L 9 IDOLO MARTY z 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

5L 8L 7L 0L 10 FAVIUS z 4 57 ARIAS DANIEL E.

5L 11 ELCHE z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3° Carrera - WANDORA - Distancia 1.700 metros

7L 4S 4S 6L 1 BLANQUITA a 6 55 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

2S 3P 5S 4S 2 LADY SINGER z 5 57 XX

6L 2P 3S 6P 3 CHARITO AZULEÑA t 6 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 4 HARLEY QUINN a 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4

3L 4P 4L 3P 5 SALADISIMA a 6 55 VALDEZ AGUSTINA B.-4

4S 2L 3S 7P 6 MARSTA z 6 55 TORRES ROBERTO M.

6L 5L 7L 3L 7 DELFINA NESS a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 8L 0L 0L 8 CUMBIA STRIPES z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

5L 4L 2L 2L 9 CANDY SURPRISE z 5 57 SAEZ GASTON G.

4° Carrera - DRUID (2º TURNO) - Distancia 1.600 metros

0L0L4T3Z 1 BRUSH FIRE z 457 XX

9L2L7L4L 2 PROFE LU z 457 FERNANDEZ LUIS M.

0L0L0L 3 FIDEL RABID z 457 GARCIA WALTER L.-4

6L9L0L9L 4 EL DIABLO MORO a 457 VILLAGRA RAUL E.

4P2P5L6L 5 ETOO z 457 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

3L5L5L5L 6 RADINKA(H) z 455 AGUIRRE WALTER A.

4L8L4L8L 7 POLACO DEL ALMAa 457 ARIAS DANIEL E.

3L4L5L2L 8 TRENDING FACE z 457 FERREYRA MATIAS N.

3L2L9L6L 9 HIERONYMUS z 457 FERNANDES GONCALVES F.L.

8L5L5L7L 10 EREN a 457 PERALTA JORGE L.

0P 11 ENCRISPADO z 457 LENCINAS DARIO E.-3

Debuta 12 CHETO SPRING z 457 CANDIA GUTIERREZ E G.

4° Carrera - DRUID (2º TURNO) - Distancia 1.600 metros

0L0L4T3Z 1 BRUSH FIRE z 457 XX

9L2L7L4L 2 PROFE LU z 457 FERNANDEZ LUIS M.

0L0L0L 3 FIDEL RABID z 457 GARCIA WALTER L.-4

6L9L0L9L 4 EL DIABLO MORO a 457 VILLAGRA RAUL E.

4P2P5L6L 5 ETOO z 457 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

3L5L5L5L 6 RADINKA(H) z 455 AGUIRRE WALTER A.

4L8L4L8L 7 POLACO DEL ALMAa 457 ARIAS DANIEL E.

3L4L5L2L 8 TRENDING FACE z 457 FERREYRA MATIAS N.

3L2L9L6L 9 HIERONYMUS z 457 FERNANDES GONCALVES F.L.

8L5L5L7L 10 EREN a 457 PERALTA JORGE L.

0P 11 ENCRISPADO z 457 LENCINAS DARIO E.-3

Debuta 12 CHETO SPRING z 457 CANDIA GUTIERREZ E G.

5° Carrera - FOX CUB - Distancia 1.000 metros

5T 4T 0Z 4Z 1 AEROSPRINTER a 5 57 TORRES ROBERTO M.

2L 8P 3L 1L 2 QUE VUELTERO z 5 57 ROMAY ABEL I.

6L 4L 1L 0L 3 KNIGHT zc 5 57 BORDA GONZALO D.

0L 0L 0L 0L 4 EMIRATOS z 5 57 XX

4T 6P 4S 6Z 5 HYPER VIO z 5 57 PERALTA JORGE L.

1P 0P 2L 6 QUIEN TE VE z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

9L 8L 9S 3L 7 VERSO REAL a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

8L 1L 9S 7S 8 OJO FRANCISQUITO a 5 57 CHAVES URBANO J.-3

5L 0L 6L 1L 9 SANTINO BANDINI zn 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

0L 9L 7L 8P 10 LIFE IMPROVED z 5 57 GARCIA LUCAS N.-3

4L 5L 9L 1L 11 HONOR CAMPERO z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7L 0L 9L 0L 12 FILIPO DE BALCARCEz 5 57 VILLAGRA RAUL E.

2L 2L 7L 4L 13 EARSHOT z 5 57 FERNANDES GONCALVES

6° Carrera - ESPECIAL REY DEL BOSQUE - Distancia 1.200 metros

8S 2L 6L 1P 1 ABANILLERA a 5 54 ARIAS SANTIAGO N.

3L 4L 1L 4L 2 PALOMA DE LAGOS a 6 58 SALAZAR RAMIRO E.

5L 0S 4L 4L 3 FURIOSA LADY a 5 52 LENCINAS DARIO E.

1L 1L 6L 9S 4 MISS QUINCY z 5 52 ENRIQUE BRIAN R.

3S 2S 1P 2P 5 WINNY DUBAI z 6 54 MOREYRA WILSON R.

2L 1L 7P 5L 6 MECHERA CACHORRAa 6 56 CARABAJAL LUCRECIA M.

8L 9L 4L 6L 7 KALI MANI z 7 56 CABRERA ANIBAL J.

3L 5L 0L 3L 8 FIRE D'ORO z 6 54 BORDA GONZALO D.

7° Carrera - OLD MAN (2º TURNO) - Distancia 1.000 metros

9L 5S 8L 1 CAPO SUREÑO z 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 6L 0L 4L 2 SEATTLE HOPE zd 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

7Z 5S 3 OJO ANCHO z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

0L 0P 9L 0L 4 LIMONOV a 6 55 GARCIA ROLANDO L.-4

Debuta 5 MUSIQUEIRO JOHAN z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

6L 6L 2L 5L 6 SOUTH REWARD z 5 57 BORDA GONZALO D.

4L 3L 7 ZENGA a 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 0L 8L 2L 8 RUSITO KING z 5 57 JURI FABIAN R.

0S 7P 7S 6P 9 TAGLIANI z 5 57 BAEZ TOMAS D.-4

7P 10 OJO CON ESTIRPE a 5 57 ENEA FACUNDO D.-4

2Z 11 MICH z 5 57 PERALTA JORGE L.

7L 0L 12 LUCA BRASSI t 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9S 13 FAST KEY RAP z 5 57 PILIERO SERGIO A.

8° Carrera - BELLE ETOILE - Distancia 1.100 metros

8L 8L 1 BORI SAR z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 2 MISS FRANCE z 3 56 CACERES LUIS A.

3P 3 JUEZA GORDA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

6L 8L 6L 0L 4 CHUCK BOB z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

4L 0L 6L 3L 5 GAME OF FORTUNE z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 6 SERA TU VOZ z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

5L 6L 3L 3L 7 VENTAJA CLARA a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 8 MALE BROWN a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

7L 8L 6L 9 UNA PROVOCONA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

5L 10 LA DE MASIERA z 3 56 PERALTA JORGE L.

0L 9L 9L 6L 11 ETERNA SEATTLE z 3 56 CANDIA GUTIERREZ E G.

Debuta 12 ZE OFELIA a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

9L 13 EN VOZ ALTA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 14 CALIDA Y FIEL z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

9° Carrera - GIACOM (2014) - Distancia 1.200 metros

8P 0P 9P 5L 1 AMIGUITA BOCE z 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

6L 0L 3L 6L 2 SWEET LOVE z 5 54 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 4L 9L 6L 3 CORNELLA VEGA z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6P 8P 8S 6P 4 SUPER TOLUCA z 5 54 SALAZAR RAMIRO E.-4

5L 3L 1L 0L 5 ZENSATIONAL DREAM z 6 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 6L 0L 2L 6 VERY ELECTRIC z 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

9L 6P 7S 1L 7 REINA SIN TRONO z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

3L 2L 1L 3L 8 HEROINA MORA a 5 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 5L 7P 0L 9 CELEBRE CANDY a 6 52 AGUIRRE FACUNDO S.

10° Carrera - BELLE ETOILE (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

8L 9P 0L 4L 1 BALITA LU z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6L 2 LONG SLEEP zd 3 56 ARIAS DANIEL E.

Debuta 3 ESTRELLA Y LUNA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 6L 7L 2L 4 BEST RUFINA z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

0L 9L 5 ESPERANZA TOP z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 6 ROSA KU t 3 56 VILLAGRA RAUL E.

0L 8L 7 TARDE SOLEADA z 3 56 BETANSOS HORACIO J.

Debuta 8 LINDE a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

6L 2L 7L 3L 9 SABIA AURORA zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 2L 6S 10 HIT MELODY z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

7L 5L 7L 3L 11 ESLOVENA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

Debuta 12 WAN CONVERSADA z 3 56 GAUNA DARIO E.

0P 13 BRAIN TRUST a 3 56 BENITEZ VERA JORGE R.-3

3L 2L 2L 5P 14 BANUS zc 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

11° Carrera -SANDAL - Distancia 1.400 metros

4L 7L 8L 6L 1 ALA RYE zc 6 57 XX

5L 5L 0P 5L 2 TOO FAST a 8 57 CHAVES URBANO J.-3

3L 2S 5L 1L 3 LOTHBROOK z 6 54 VILLAGRA RAUL E.

2L 4L 1S 7S 4 DECRETADO z 6 57 VILLAGRA JUAN C.

2L 3L 3L 6L 5 JAUBERT z 7 57 AGUIRRE WALTER A.

2L 4S 1L 6P 6 SALLY RAY z 9 57 MATURAN WALTER R.

1L 1L 7L 7L 7 OWEN MAGIC t 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3S 3L 3L 6L 8 GAUCHA VERSERA (H)z 6 55 FLORES JAIRO E.-4

2L 6P 5L 4L 9 EL NAIFE z 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 4L 4L 0P 10 COMPASIVO BEST z 8 57 SOSA MIGUEL A.O.

12° Carrera - BLACK HUMOR (2007) (3º TURNO) - Distancia 1.100 metros

6L 8S 0P 9P 1 CELEDONIA z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

7L 5L 5L 6L 2 MENDOCINA BRAVA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

3L 5L 3L 8L 3 LADY LISA z 4 57 BORDA GONZALO D.

9L 6L 8L 2L 4 GENOA VELVET z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 3L 7L 7L 5 KAKUMA a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7L 0L 6L 0L 6 MODOSITA EVA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3L 3L 8L 3L 7 PAURINA a 4 57 ROMAY ABEL I.

6L 7L 6L 3L 8 MAGA TEXANA a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 9 OTRA NOCHE MAS z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 0L 0L 10 MACANUDA PAMPA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

Debuta 11 IRIDESSA z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

0L 8L 7L 8L 12 REE JUSTA z 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

0L 13 GRACIONETA z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

9L 14 COBRA SI z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

13° Carrera -MALAMBO - Distancia 1.300 metros

4L 2P 1L 5L 1 ADORADA CAPA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 3L 6L 4L 2 SOÑARRERA z 4 57 BORDA GONZALO D.

4S 7S 6P 7S 3 EXACT LINK a 4 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

7L 3L 4L 5L 4 BAGUETTE SCAT z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 3L 6L 4L 5 ESTRELLA SPRINGS z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

6S 5L 1L 3L 6 UNICA CAUSA a 4 57 CARRIZO PABLO D.

2L 1L 2L 4L 7 RE STAR z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

6S 6S 4L 1S 8 PISTERA GUAPA a 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

7L 5L 0L 0L 9 ELLA ES LA JEFA z 4 57 GOMEZ DARIO R.

1L 7L 6P 9L 10 DOÑA NONI a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

2S 2L 1L 2L 11 AMIGUITA FARNESIANAa 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

14° Carrera - BEBOPII - Distancia 1.300 metros

9L 8L 8L 4L 1 BABY RASH z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 1L 3L 5L 2 PATRON XO z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

5P 9S 5L 4L 3 GRAND REX z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

7L 4L 4L 5L 4 CAZADOR OSCURO z 4 57 PERALTA JORGE L.

4S 3S 5S 1L 5 ENOUGH TIME z 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

3L 4L 7L 2L 6 PUNTO AZTECA zc 4 57 BETANSOS HORACIO J.

4L 2L 1L 4L 7 SODERLING z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

9P 1L 8 OUTSHINED(H) z 4 55 BENITEZ VERA JORGE R.-3

7L 0L 9L 7L 9 SEMI CAT a 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

9L 7L 8P 3L 10 LUNAR BIRD z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

1Z 11 DOCTOR APUESTO a 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

5L 7L 7L 6Z 12 CORSARO JOHAN z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 4L 6L 2L 13 BARBIE CHUCK(H) z 4 55 BORDA GONZALO D.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 10 – 9 - 6

2da.) 6 – 5 - 8

3ra.) 9 – 2 - 6

4ta.) 8 – 1 – 5

5ta.) 6 – 13 - 7 - 1

6ta.) 2 – 5 - 4

7ma.) 7 – 11 - 3

8va.) 9 – 3 -5 - 7

9na.) 8 – 6 – 4

10a.) 14 - 10 – 4 - 11

11a.) 4 – 9 – 6

12a.) 4 – 7 – 8 - 3

13a.) 11 – 6 - 7

14a.) 13 – 6 – 10 - 2