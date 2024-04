Pedro Cachín ganó en Madrid y jugará frente a Nadal

Pedro Cachín finalmente rompió una larga racha de malos resultados en el Masters 1000 de Madrid, obteniendo su primera victoria después de 15 derrotas consecutivas. Superó a Frances Tiafoe en un reñido encuentro de tres sets, con parciales de 7-6 (1), 3-6 y 6-4. Esta victoria marca un notable regreso para Cachín, que no había ganado un partido desde su triunfo en Gstaad el 23 de julio de 2023.

A lo largo de este periodo difícil, Cachín luchó por encontrar su forma, despidiéndose tempranamente en cada torneo al que se presentaba. Sin embargo, mantuvo su dedicación en los entrenamientos y nunca perdió la esperanza. Su perseverancia se vio recompensada en el partido contra Tiafoe, especialmente después de un interrupción por lluvia. Regresó de los vestuarios con renovado enfoque, ganando el primer set en un tiebreak casi perfecto.

Aunque enfrentó dificultades en el segundo set, Cachín se recuperó en el decisivo tercer chico, incluso después de estar dos quiebres abajo. Con una impresionante racha de ganar 12 de los últimos 15 puntos, logró completar la remontada.

La siguiente prueba para Cachín será monumental, ya que se enfrentará a Rafael Nadal en la tercera ronda. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Manolo Santana, el escenario principal de la Caja Mágica. Nadal, tras su reciente victoria sobre Alex de Miñaur, se mostró respetuoso hacia Cachín, reconociendo su capacidad de resurgir después de un periodo difícil. “No he jugado nunca contra Cachín, un jugador duro que, después de venir de un período difícil de resultados está resurgiendo, así que va a ser difícil. Haré lo posible por estar preparado y recuperado”, declaró.

Nadal también reflexionó sobre sus propios desafíos, expresando gratitud por el apoyo incondicional del público y su satisfacción por haber podido completar el partido, destacando la importancia de cada victoria en su camino de regreso a su mejor forma. “Al final, llevo muchos meses difíciles, no a nivel personal pero sí a nivel profesional. Siempre pensando y levantándome con la ilusión de vivir una tarde así. Muchísimas gracias a todos. Yo fallo, pero el público no falla nunca. Hay margen de mejora, pero bueno, día a día. Significa mucho haber podido jugar el partido entero, la semana pasada no lo pude hacer. Hoy he conseguido jugar más de dos horas. Y contento por terminar con una victoria que me permite jugar una vez más en esta tremenda pista”, cerró Rafa.