Pellegrino sobre Díaz: "Creo que no le da la cabeza para entender que debe respetar"

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, describió como "estúpido" al delantero de Estudiantes, Leandro Díaz, por sus agresiones verbales a la parcialidad del Lobo tras el clásico de la ciudad, a la vez que lo consideró "un tonto que no va a llegar muy lejos en la vida".

"Si tenemos a estúpidos como Díaz en Estudiantes, que no entienden que así no se juega, todavía no arrancamos. Es un tonto y tiene que entender que así no va a llegar muy lejos en la vida", cuestionó el dirigente.

Díaz, autor del último gol en el clásico, trató de "cagones" a los hinchas de Gimnasia, al ser reporteado por el canal TNT Sports en el campo de juego, apenas terminado el encuentro. Este lunes se disculpó mediante un video publicado por Estudiantes en su cuenta de Twitter.

Antes de conocerse el mensaje del delantero, el presidente de Gimnasia agregó: "No me llamó nadie de Estudiantes. Nos molestaron mucho los dichos de Díaz, no suman para nada porque son agresivos. En el gol también hace un gesto provocativo".

"A todos los que declaren así hay que sancionarlos. Tiene que entender que está en un lugar en el que debe respetar, pero creo que no le da la cabeza para entenderlo. Necesitamos que la gente entienda que el camino no es la violencia", abundó el dirigente.