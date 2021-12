Leandro Díaz ofreció sus disculpas a los hinchas de Gimnasia tras las polémicas declaraciones

En las últimas horas, el delantero de Estudiantes, Leandro Díaz, ofreció sus disculpas a los hinchas de Gimnasia por las polémicas declaraciones que expresó luego de haber finalizado el clásico en el Bosque con un vibrante empate 4-4 por la 24° fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"A toda la gente de Gimnasia, a sus socios, les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido de ayer", comenzó Díaz en el video publicado en la cuenta oficial de Estudiantes en Twitter e Instagram.

"Estaba caliente, estaba enojado y tenía las revoluciones a mil... Uno por ahí no se sabe expresar, no sabe qué decir. Me salió eso, pero no quise que nadie se sintiera ofendido. Les quiero pedir disculpas, les mando un abrazo grande y espero que estén bien", concluyó Díaz.

El delantero fue repudiado por los hinchas del Lobo cuando expresó a la señal televisiva TNT Sports: "Lo empatamos porque la gente paró de cantar cuando íbamos 4 a 2, porque son cagones. Estos son cagones y segundo porque somos Estudiantes".

A raíz de esos dichos, la dirigencia de Gimnasia realizó una presentación judicial por "incitación a la violencia" contra Díaz, autor del cuarto gol del Pincha.

Las declaraciones del atacante tucumano fueron rechazadas por su propio compañero Fabián Noguera y también por el delantero de Gimnasia Luis "Pulga" Rodríguez, con quien compartió plantel en Atlético Tucumán.

Siendo jugador del "Decano", en diciembre de 2014, el tucumano Díaz recibió una sanción de diez partidos por empujar al árbitro Germán Delfino en una definición con Huracán por el ascenso a primera.