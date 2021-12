“Deberían tomar una medida con Leandro Díaz”

Por Gabriel Pedrazzi

Me fui con bronca de la cancha porque parece que Estudiantes empujó en los últimos minutos y se llevó un premio inmerecido con el empate. A mí me gustan que los partidos te lo ganen por fútbol y no porque no sabés cómo replegarte correctamente y meterte atrás. Para mí Gimnasia intentó jugar por abajo y no supo cómo cerrar el encuentro.

Por un lado, es positivo que Gimnasia pueda hacer cuatro goles. Es la segunda vez que hace muchos tantos en un partido de local. Es raro que a Estudiantes le hagan cuatro goles en un encuentro. Considero que el 10 sobresaliente se lo tiene que llevar la gente que le puso una cuota extra.

Creo que todo sirve de experiencia: un conjunto de hombres que va ganando 4 a 2 sabe cómo cerrar un partido. En eso, este equipo quedó con la cuenta pendiente.

Por último, pienso que Leandro Díaz no puede declarar como lo hizo. Si en la previa los protagonistas se llenan la boca declarando en contra de la violencia, una vez que termina el partido se tienen que poner paños fríos y no decir lo que dijo de la gente de Gimnasia. Deberían tomar una medida con él.