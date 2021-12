Una tarde clásica de estrellas y “estrellados”

Un clásico de locos. Gimnasia y Estudiantes brindaron un show de goles en la tarde platense, donde hubo de todo: 4 a 4, dos penales (uno atajado), un triplete, una seguidilla goleadora y un empate que quedó para los libros. Fue el derbi entre el Lobo y el Pincha con más goles en la historia. El encuentro dejó figuras excluyentes para ambos equipos y también dejó algunas actuaciones para el olvido. Antes que nada, el primer lugar del podio se lo lleva Luis Miguel Rodríguez. El Pulga, que, si bien falló un penal cuando el partido estaba 1 a 0 a favor de la visita, marcó un hat-trick y se llevó el balón. No solo se vistió de goleador para el equipo de Pipo Gorosito, sino que además se encargó de manejar los hilos del partido con la otra figura del Lobo y del encuentro, Brahian Alemán. Fue éste quien desató la locura sobre el final del primer tiempo con un verdadero golazo. El uruguayo recibió la ovación de los hinchas Triperos que disfrutaron de un excelso remate de larga distancia del “10”, que se metió en la parte alta del arco defendido por Andújar, para el 3-2 parcial. Por el lado del Pincha, los destacados fueron los de siempre: Leandro Díaz y Gustavo Del Prete. Otra vez la dupla cumplió y pagó con goles. El del Loco con más relevancia, ya que terminó siendo el del empate definitivo a 12 minutos del final. En contraparte, si bien marcó el 3-4 para el elenco de Ricardo Zielinski, Fabián Noguera no tuvo una buena tarde. Cometió el penal que le permitió a Gimnasia estirar la ventaja por 4 a 2, y le costó marcar a Eric Ramírez. Asimismo, Zuqui, Pellegrini y Kociubinski, también redondearon un partido para el olvido. No fue un buen encuentro en líneas generales para Estudiantes, que de todas maneras logró poner en aprietos a una débil y frágil defensa albiazul, la cual también quedó en el ojo de la tormenta tras la igualdad en el Bosque. El mediocampo y la delantera del Lobo fue de lo mejor, pero pagó caros los errores atrás. En definitiva, en un duelo con goles, errores y altibajos, hubo estrellas y “estrellados”.

Estudiantes cumplió y se clasificó a la Libertadores 2022

Más allá de conseguir el empate y estirar la racha positiva ante Gimnasia, con el que no pierde hace más de 11 años (la última vez fue en el Clausura del 2010), el equipo dirigido por Ricardo Zielinski consiguió cumplir el objetivo planteado para esta temporada: clasificar a la Libertadores.

Aún no está definido si accederá a la fase de grupos o bien tendrá que luchar en el repechaje, donde tendría que afrontar una serie de encuentros buscando la posibilidad de meterse en las zonas con los rivales que se metieron directamente en la competencia.

Eso recién se puede llegar a conocer el próximo miércoles, cuando Boca Juniors y Talleres definan la Copa Argentina. En caso de que el Xeneize sea campeón, el elenco albirrojo jugará el repechaje. En caso de que lo haga el conjunto de Alexander Medina, la posibilidad de acceder directamente quedará abierta hasta la última jornada.

En la próxima, el Pincha recibirá a Aldosivi y los de Sebastián Battaglia a Central Córdoba en La Bombonera; aunque el León tiene la ventaja y depende de sí mismo, ya que supera por un punto a su rival en la general.