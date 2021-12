Gorosito: "El fútbol a veces es ingrato"

Gimnasia y Estudiantes empataron 4-4 en el Bosque, en un clásico histórico. Al término del encuentro, Pipo Gorosito habló en conferencia y señaló su malestar por no haber podido ganar el encuentro luego de estar dos goles arriba de ventaja.

"No me conforma el resultado, porque queríamos ganar, hicimos todo para ganar. Se chocaron dos estilos de juego completamente diferentes. El fútbol a veces es ingrato", destacó. Además dejó en claro que Gimnasia fue superior pero que no se pudo llevar el partido.

Por otro lado, destacó el cambio de mentalidad: "Cuando llegamos nos preguntaban por el descenso y hoy estamos hablando de intentar clasificar a una copa". Además se mostró agradecido con la gente y se mostró con esperanzas de clasificar a la Sudamericana: "Gimnasia es un equipo grande, merece mirar para arriba y no para abajo".