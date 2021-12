Andújar: "Es la primera vez que mi hijo ve que Gimnasia me hace un gol"

Mariano Andújar habló con la televisión y valoró la reacción de Estudiantes, para llevarse un punto ante Gimnasia. Sin embargo, se mostró enojado por haber recibido cuatro goles en el Bosque. Sin embargo, señaló que el objetivo Libertadores sigue firme.

"Nos vamos con sensaciones raras, pero es bueno siempre no perder el clásico. Se hizo un partido cuesta arriba, pero nos llevamos un punto muy valioso. Algún día vamos a perder y mi hijo es la primera vez que ve que Gimnasia me hace un gol", destacó. Y agregó: "Creí que el Pulga me la iba a picar en el penal, nos costó marcarlo. Que nos hagan cuatro goles no está bueno, pero seguimos enfocados en el objetivo".