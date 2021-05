Perrone está empoderado: Martini y Messera dieron sus alegatos

La dupla técnica compuesta por Leandro Martini y Mariano Messera realizó ayer una defensa de su gestión al frente del club para justificar la imagen que dejó el equipo en los últimos dos partidos, donde no pudo ganar y quedó eliminado en la Copa de la Liga Profesional.



El principal argumento, lógico y sostenible, es que el equipo sufrió 16 bajas por coronavirus entre las fechas 5 y la 8 que atentaron contra la formación del equipo titular.



Sin embargo, puertas hacia adentro en Estancia Chica es un secreto a voces que no cayó bien la decisión de dejar afuera del equipo titular a Harrison Mancilla para el partido contra Sarmiento de Junín, cuando el equipo no le pudo ganar al recientemente ascendido equipo del ascenso.



Esa situación también podría haber precipitado un quiebre interno dentro del plantel, que ahora tiene a los jugadores licenciados hasta el 7 de junio, intercambiando mensajes de texto por grupos de WhatsApp para conocer novedades sobre el futuro de los dos entrenadores que pasaron de ser bomberos para apagar el incendio a responsables de un grupo que para la dirigencia tiene que dar un salto de calidad y todavía no pudo lograrlo.



A todo esto, se confirmó ayer la intención de Gabriel Pellegrino y la dirigencia del Lobo de darle más poder de decisión a Gabriel Perrone.



El yerno de Carlos Timoteo Griguol llegó al club a comienzos de este año, tras varias negociaciones para lograr contratar a un coordinador general de las divisiones juveniles.



La intención del club, ahora, es delegar todas las decisiones futbolísticas en él, y de paso, obtener cierto amparo ante las críticas de lo que consideran un déficit de la gestión: lo deportivo.

La nueva designación para Perrone es el comienzo para marcarle la cancha a Martini y Messera, dejando la puerta abierta para que renuncien.



A partir de ahora, Perrone sería el nexo conector entre el cuerpo técnico y la dirigencia, y por él pasarán las decisiones en cuanto a los nombres de los posibles refuerzos, empezando por un delantero de renombre que pueda suplir las salidas de Lucas Barrios y posiblemente también de Nicolás Contín, a quien buscarán ceder a préstamo.



Como se anticipó en la edición del domingo, la goleada contra Vélez precipitó muchas decisiones en el Mens Sana, que adelantó los movimientos del mercado, comenzando por acomodar las piezas puertas hacia adentro.

“A veces no hay que esperar a que te echen...”

No fueron pocos los dirigentes de Gimnasia que entrada la tarde de ayer echaron a rodar la versión de que las horas de Leandro Martini y Mariano Messera al frente del equipo estaban contadas. No fue en vano tampoco que el presidente Pellegrino haya convocado a una reunión de urgencia, a la cual acudió con parte de la decisión tomada.



Según confiaron de forma exclusiva a este diario, el encuentro se dio en una espaciosa oficina del primer piso de un amplio edifico de la zona de Tolosa, donde se dejó ver el atardecer del segundo lunes de mayo en el horizonte.



“A veces no tenés que esperar a que te echen…”, soltó una calificada fuente de la dirigencia a este diario, dando por sentado cierta intención del gobierno del club para forzar la renuncia por parte de los dos entrenadores que pasaron de dirigir la Reserva al equipo de Primera cuando renunció Sebastián Méndez.



“Ni clasificamos a los cuartos de final de la Copa, ni ganamos el clásico ni nada. Total, después la culpa siempre es de la Comisión Directiva”, reveló otro de los directivos consultados por este multimedio, disgustado por el desempeño del equipo, y principalmente por la imagen que dejó el cierre de la campaña en la Copa de la Liga con la goleada de local contra Vélez.



“Siempre admitimos, incluso públicamente, que el principal déficit de la gestión es lo futbolístico. ¿Pero después resulta que los cuerpos técnicos y los jugadores son siempre las víctimas? Que el plantel quedó corto, que los jugadores se contagiaron de Covid y bla, bla, bla. Total lo más fácil es siempre terminar puteando a los dirigentes, ¿no?”, sentenció con mucha bronca por los cinco goles del sábado otra de las fuentes consultadas por este diario.