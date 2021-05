Estudiantes enfrentará a Independiente el sábado para mantener el sueño intacto

Comenzó la semana y con esto la cuenta regresiva camino a los playoff de la Copa de la Liga Profesional. El domingo se conocieron los ocho clasificados para los cuartos de final del certamen, y ayer se empezaron a establecer los días y horarios para que se disputen cada uno de los mano a mano.



Estudiantes, que cuenta con la ventaja de no tener competencia entre semana, recibirá a Independiente el próximo sábado desde las 17.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, aún con árbitro a confirmar. No obstante, y si bien hubo consenso entre los clubes para la fijación de los días y horarios de los encuentros definitorios de cuartos de final, no se descarta que haya alguna modificación en los horarios de los partidos debido a la falta de acuerdo que existe entre las empresas televisivas que se repartirán los duelos del próximo fin de semana. Amén de esta situación, según pudo saber El Clásico de diario Hoy, en

Estudiantes ya saben que el día no se toca. Será el sábado en Uno, con el horario anteriormente mencionado. Al mismo tiempo, también se habló de jugar a las 15.30, aunque finalmente se estableció a las 17.30.



Por otro lado, teniendo en cuenta que muchos de los equipos tendrán participación por la Copa Libertadores o Sudamericana en la semana, será inevitable que alguno llegue al duelo local con menos descanso. Por esta razón, Estudiantes e Independiente se estableció que sea por la tarde en La Plata, y Colón de Santa Fe contra Talleres de Córdoba, en el Cementerio de los Elefantes, desde las 21.



El Superclásico, tal cual se adelantó en la tapa del suplemento, se jugaría en el segundo turno del domingo, a las 17.30 en la Bombonera. Un rato antes, Vélez y Racing disputarían su duelo desde las 14 en el Amalfitani. El calendario apretado y los viajes también serán un factor a tener en cuenta. Si se confirma, Boca (visita el hoy a Santos) tendrá un día más de descanso que River (visita mañana a Junior). Pero peor la tiene Vélez (recibe el jueves a Liga de Quito), que tendrá dos días menos que Racing (juega hoy contra Sporting Cristal en Perú).



En tanto, del otro lado de la llave, Independiente y Talleres tienen sus propios compromisos por Copa Sudamericana, mientras que el Pincha y Colón, sin participación internacional, llegarán más descansados y con mayor preparación para los duelos decisivos.