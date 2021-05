Madelón quiere, Gimnasia duda, y la dupla se defiende...

La pálida imagen que dejó Gimnasia en el cierre de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional llevó a la Comisión Directiva a dejarse ganar por los pedidos y sugerencias que se hicieron notar durante todo el fin de semana por parte de los simpatizantes en las redes sociales.



La dupla técnica compuesta por Martini y Messera cerró una campaña irregular, que más allá de los atenuantes por los contagios de coronavirus, no terminó de transmitir la confianza necesaria para dar el salto de calidad.



Desde la dirigencia se apuesta fuertemente a clasificar a una Copa internacional o pelear para intentar lograr ese objetivo en el segundo semestre del año. Algo que no está garantizado con la irregularidad que mostró el Lobo en los últimos partidos de la Zona 2.



El panorama era muy distinto el viernes pasado antes de la goleada contra Vélez, que dejó una imagen muy preocupante y despertó muchos interrogantes para el futuro. En tal sentido, en la edición del domingo, este diario adelantó que por la cabeza de varios directivos empezó a circular la idea de dar un cambio de timón.



Muchos directivos se fueron de la cancha con cierta nostalgia por la imagen de Carlos Timoteo Griguol, quien además de haber sido el foco del protagonismo en los homenajes en la previa al partido, despertó nuevas inquietudes entre los responsables en tomar decisiones.



En aquel año 1994, cuando el Lobo no estaba comprometido con el descenso y en la parte económica, el proyecto que se encaró con el Viejo Timoteo terminó provocando una verdadera revolución en el club. Tanto es así que se consolidó el proyecto de promoción y posterior venta de juveniles que le valieron a Gimnasia el ingreso de importantes sumas de dinero con las transferencias de jugadores tales como Andrés Guglielminpietro o Roberto Sosa, aunque este último fue descubierto y acercado por el Viejo a las filas de la institución ya con avanzada edad en el proceso de formación de juveniles.



De allí que surgió la idea de promover o darle más poder a Gabriel Perrone para que pueda supervisar y estar encima de las decisiones de la dupla, impulsando la idea de nombrarlo como secretario técnico del club (ver aparte). Sin embargo, el futuro de los entrenadores no está garantizado. Mucho más después de la reunión que mantuvieron ayer Gabriel Pellegrino con Leandro Martini y Mariano Messera, en donde se ratificó temporalmente el rumbo asumido.





Según pudo confirmar de manera exclusiva El Clásico, Leonardo Carol Madelón está dispuesto a asumir un nuevo desafío en el Lobo, como ocurrió en el año 2008 cuando realizó una buena campaña y prácticamente salvó al equipo del descenso, jugando una promoción tras los pasos de otros entrenadores como Pacho Maturana que en nada lo habían beneficiado a Gimnasia.



Anoche, según pudo saber este diario, el presidente del club decidió respaldarlos, aunque en realidad han perdido el consenso en el seno de la dirigencia y de aquí al 7 de junio “todo puede pasar” .



Madelón, al igual que Antonio Mohamed (otro de los entrenadores que son del agrado de la dirigencia) quieren volver a dirigir para no pasar mucho tiempo afuera del circuito de trabajo de los entrenadores.



Gabriel Pellegrino estaba decidido hasta el viernes a mantener firmes a Martini y Messera, y dentro de la cúpula dirigencial del Lobo es el que menos quiere impulsar un cambio de timón en este momento. Sin embargo, las sugerencias internas que recibió en las últimas horas, sumado a las críticas que sufrió el ciclo de la dupla y la imagen que dejó el equipo en el último partido con Vélez, podrían hacer torcer la decisión en las próximas semanas.

Por ahora, todo seguirá de la misma forma. Pero el respaldo no es el mismo.