Pese a la decisión de irse, Pol Fernández no será colgado en Boca

El inesperado comunicado de Guillermo Fernández, ratificando la información de que no renovará su contrato después de diciembre, abrió un nuevo escenario con respecto a qué pasará en estos meses que le quedan ligado a la institución. Es que si bien en un principio la postura de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol era que siguiera jugando, tal como viene sucediendo hasta ahora, el anuncio del futbolista vía redes sociales no cayó bien e hizo que puertas adentro revean la situación. Sin embargo, aunque se analizó la posibilidad de que sea colgado y no juegue por su decisión de no renovar, se confirmó que Pol seguirá jugando hasta cumplir con su contrato.