Aprevide sancionó al Pincha

Después del recibimiento de la gente de Estudiantes frente a Boca, la Aprevide sancionó al club y advirtió a los hinchas albirrojo en la antesala al partido del próximo domingo ante Platense por la Liga Profesional.

Esto se da a partir del recibimiento con pirotecnia en el partido contra el Xeneize, y por eso la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte dictaminó que no podrán ingresarse instrumentos musicales, banderas que superen los dos metros ni tirantes en las populares.

“Aprevide recuerda que teniendo en cuenta que el Club Estudiantes de la Plata no lo anunció hasta el momento de la emisión de este comunicado, se hace saber que para el partido entre Estudiantes y Platense, este domingo 15 de septiembre a las 15.00 horas en el estadio Jorge Luis Hirschi, no se encuentra permitido el ingreso de instrumentos musicales (trompetas, bombos) ni banderas de grandes dimensiones (telón y tirantes). Sólo se podrán acceder al estadio con banderas que no superen 2 metros x 1”, informaron desde el ente de seguridad.