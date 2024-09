Primera C: Cambaceres jugó mal y cayó ante Centro Español

La historia se repite una y otra vez. Pareciera que cuando Cambaceres tiene que dar el paso adelante y otorgar el salto de calidad para acomodarse en el torneo, no puede lograr el objetivo. Por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Primera C, el Rojo tuvo ayer una chance inmejorable para escalar posiciones y no la aprovechó. El elenco comandado por Arias Navarro jugó mal y cayó ante Centro Español por 2 a 0. El sábado recibirá a Deportivo Español y las acciones podrán seguirse por el canal de Youtube de Revista Tribuna Roja.

El “Gallego” marcó el ritmo del partido en el primer tiempo. Fue mucho más compacto, dinámico y productivo con la pelota. Con buenos desplazamientos y aperturas por los costados desbordó a un Cambaceres que no tuvo contención en la mitad de la cancha y que dio serias ventaja en la faz defensiva.

Pasquale y Villar salvaron sobre la línea un gol que se venía venir. Y llegó nomas sobre los 38 minutos, tras un centro cruzado, habilitación del ex-Camba Rosa Quinteros y definición de De Benedetti. El local ponía justicia en el marcador.

Ni bien arrancó el segundo tiempo, Arias Navarro hizo tres variantes para intentar que su equipo reaccionara. Pero no tuvo tiempo ya que los 4 minutos, tras un doble cabezazo en el área, Jerez puso el 2 a 0. De todas formas, el conjunto de Ensenada buscó adelantarse en el campo de juego, intentó algunas asociaciones pero no le alcanzó para revertir el resultado. El “Gallego” ya había hecho bien su trabajo para quedarse con un triunfo merecido

Sin dudas, el Rojo dio un paso atrás. Dejó pasar otra oportunidad para dejar de navegar en la intrascendencia.