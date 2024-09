Scaloni, firme y picante en conferencia

Lejos de esquivarle a las polémicas, el entrenador campeón del mundo y bicampeón de América se refirió a la famosa jugada del penal y también al intenso calor en Barranquilla.

“Hicimos un partido acorde a las circunstancias y no tengo nada más que decir, hay que seguir, la línea del equipo fue positiva más allá de la derrota, dimos la cara. Pudimos ganarlo incluso más que empatarlo, pero bueno vino esa jugada del penal”, sentenció Lionel Scaloni en conferencia.

Consultado sobre el calor, el hombre de Pujato explicó: “El horario del partido no está bien, se podía jugar a las 5, 6, 7 de la tarde. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial, el calor es igual para los dos, es lo que hay, pero es evidente que las condiciones para ver un espectáculo no están buenas. Sobre todo, para dos selecciones que están tan arriba en la clasificación, pero no es excusa”.

Por último, el técnico argentino le dedicó una frase al VAR: “Me gustaría que se mejore eso, la primera imagen que ve el árbitro no tendría que ser la que parece que lo toque. Debería ver todas, al árbitro lo condiciona, eso me parece, son cosas que yo no las voy a cambiar”.