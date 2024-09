Estudiantes avanza con el desembarco de capitales privados al club

Mientras se espera por la vuelta a la actividad en el torneo local, Estudiantes fue noticia en las últimas horas por una reunión entre el presidente del club albirrojo y un empresario estadounidense con el objetivo de invertir en el Pincha.

Si bien Verón descartó la llegada de las sociedades anónimas al club platense, sí aseguró que buscará implementar un modelo híbrido en Estudiantes, un sistema que combinaría el desembarco de capitales privados sin que el club pierda su entidad social.

En ese marco, ayer se conoció que la Brujita se reunió en la última semana con Foster Gillett, un magnate que está interesado en invertir en el club.

Nacido y criado en los Estados Unidos, es el hijo del multimillonario George Gillett, dueño de grandes monopolios económicos que incursionó en la Premier League y compró las acciones del Liverpool en el año 2007, junto a su socio. Su recorrido allí no fue el mejor, dado que después de tres años de dejar al club con deudas y bajar considerablemente sus prestaciones deportivas, lo vendió. No solo se dedica a invertir en clubes de fútbol, sino que también lo hizo con un equipo de Nascar, en el cual no le fue para nada bien y terminó desapareciendo.

En una entrevista con La Nación, el magnate expresó: “Esto se trata de usar el fútbol para empujar este concepto de deportes y de comunidad. En cualquier deporte elegido, hombres y mujeres merecen el derecho, el mismo acceso a las instalaciones, a los entrenadores, a las oportunidades. Por medio del juego, los activos generados llegan a una comunidad. Cuanto mejor lo hacen, cuántas más instalaciones, habrá más gente, más ingresos. Esto ayuda a una comunidad”.

En cuanto al aporte que le daría al Pincha, sería de más de 100 millones de dólares, los que incluirían dinero para infraestructura para el estadio, el predio de entrenamiento que tiene el club en el Country de City Bell, entre otras cosas.