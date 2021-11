Pipo Gorosito: "Gimnasia necesita y debe estar adentro de una copa"

Néstor Gorosito habló hoy en conferencia de prensa en la previa de lo que será el encuentro ante San Lorenzo por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol.

“Carbonero ya está bien, con el periodo lógico de descanso que tuvimos, va a estar entre los concentrados al igual que Holgado”, comenzó.

También aclaró que lo más probable es que "Guiffrey juegue de central y en el lateral la duda es Colazo o el 'Bochi' ".

Sobre el momento que atraviesa Gimnasia, estando a 4 puntos de Racing, el último que ingresa a un certamen internacional, dijo: "Es momento de la verdad, de definiciones. Gimnasia necesita y debe estar adentro de una copa".

En ese sentido, agregó que el objetivo es jugar la copa. "Nos falta ser precisos en el último pase para tener situaciones más claras de gol. En defensa siento que no se nos aproximan tanto". No obstante, admitió que el equipo debe mejorar en el último cuarto, en el instante de la definición.

Por otra parte, y en vistas a la pretemporada, contó que los juveniles, Ignacio Miramon, Benjamín Domínguez y Alan Lescano van a estar en la pretemporada. "Estamos contentos con lo que están haciendo todos los juveniles. Armamos un plan de entrenamiento para muchos de los chicos para que mejoren la parte del físico y estén acorde a Primera".

En ese marco, y sobre otro jugador que vino de las inferiores pero que no tuvo tanta continuidad a pesar de sus condiciones, dijo: "Chávez está mejorando mucho. Técnica le sobra, hay que ayudarlo a crecer también desde la experiencia. Es un gran chico, dócil, necesita protección".

Respecto al rival de turno, arrancó diciendo que tiene un "enorme afecto" por el Ciclón y que eso todos lo saben. Sin embargo, "yo me debo a Gimnasia".

Además, destacó que el rival "es un equipo con urgencias y tenemos que aprovechar eso. Mientras más largo sea el partido más chance vamos a tener de ganar".

Gimnasia volverá al Bosque luego de este fin de semana cuando reciba a Talleres el próximo martes. Hasta el momento, el entrenador no tuvo la chance de jugar como local y con público debido a que la directiva había decidido utilizar el Estadio Diego Armando Maradona. De acuerdo a esto, Gorosito afirmó que "es una buena noticia para los hinchas el regreso al Bosque. Hoy no sabría decirles si es un plus, apenas dirigí dos partidos y sin público. Sí es cierto que los chicos conocen más ese campo de juego".

Por último y ante la consulta si la compra del colombiano Carbonero está hecha, confirmó que "está muy avanzado. Queremos anticiparnos a la pretemporada", donde adelantó que ya tienen todo armado. "Alvarado, Aldosivi y Vélez pueden ser posibles amistosos para el verano", cerró.