¿Pipo pierde a su capitán?

En la previa al partido contra Gimnasia, su exequipo, Néstor Gorosito podría tener la última presencia del capitán de Colón ante los sondeos de Europa. Esto se debe a que Facundo Garcés desde hace tiempo viene siendo seguido por equipos del Viejo Continente, como así también por Vélez Sarsfield, pero el defensor rechazó la propuesta al ser un rival directo en la lucha por evitar e descenso en la actual Copa de la Liga.

A pesar de esto, el equipo que estaría dispuesto a activar la cláusula de rescisión es el Torino de Italia, quien pondría la suma de 2.780.000 dólares para llevarse al defensor. De esta manera, Pipo podría contar por última vez con una de las piezas claves en aquella Copa de la Liga conseguida por el Sabalero en el 2021 bajo el mando de Eduardo Domínguez.

En cuanto al equipo para recibir al Lobo, todavía Gorosito no ha confirmado el 11 que podría tener el regreso de Germán Conti, quien volvió al Rojinegro pero no pudo jugar al no estar habilitado por una inhibición que en estas horas el conjunto santafesino está buscando levantarlas. Así, mientras se busca definir estas cuestiones burocráticas, el exentrenador tripero esperará hasta último momento para ver qué formación pondrá en este duelo clave por el descenso en la tabla anual, donde los dos equipos están inmersos en la lucha.