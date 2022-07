Polémica por la salud de Michael Schumacher: “Solo escuchamos mentiras, desvelen la verdad”

En el año 2013, hace ya casi diez años, el expiloto alemán Michael Schumacher sufrió un grave accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses y esto le provocó daños cerebrales. Desde ese momento, su vida ha sido una incógnita y el hermetismo sobre su salud ha sido total por parte de su círculo íntimo. Nueve años después, Willi Weber, exrepresentante del histórico de Ferrari y heptacampeón mundial de la Máxima, disparó contra las actitudes de la familia y dijo: “Solo escuchamos mentiras, desvelen la verdad”.

Weber fue el representante del expiloto de Benetton, Ferrari y Mercedes entre 1988 y 2010. Durante ese tiempo, tuvo una gran relación cercana tanto con Schumi como con su familia, pero hoy por hoy parece que las cosas no siguen de la misma manera. Ante las pocas novedades que han trascendido desde su círculo íntimo sobre su actual estado de salud, Weber expresó muy disconforme: “Pude entender la situación inicial, ya que siempre hice todo lo posible para proteger la vida privada de Michael, pero desde entonces solo he escuchado mentiras de ellos. Me mantuvieron fuera, me decían que era demasiado pronto. Bien, ahora es demasiado tarde. Han pasado nueve años, quizás deberían desvelar la verdad y decir las cosas como son”.

Dicho esto, y en declaraciones a La Gazzetta dello Sport, Weber se quejó por el trato que recibió por parte de la familia y el círculo íntimo de Schumacher desde aquel accidente de 2013: “Fue un dolor enorme para mí. Intenté cientos de veces contactar con Corinna (esposa de Schumacher) y no contestaba. Llamé a Jean Todt para preguntarle si debería ir al hospital y me dijo que esperara, que era demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie me contestó. No esperaba un comportamiento así y aún estoy enfadado con eso”, aseguró.

¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?

Si bien la familia de Schumacher, con su esposa Corinna al frente, ha sido muy reservada sobre la salud del heptacampeón de la Fórmula 1, lo cierto es que a través de los años han surgido algunas declaraciones que permiten vislumbrar un poco de lo que es la vida del alemán, a nueve años del accidente de esquí. En concreto, luego de su accidente fue operado dos veces y diagnosticado inicialmente con un “traumatismo craneoencefálico con coma”, y tras las intervenciones, permaneció seis meses en coma, hasta despertar en junio de 2014. Después de eso, la familia no ha revelado prácticamente nada de su salud y ni siquiera ha permitido que se filtren fotografías del expiloto.