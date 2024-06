Primer batacazo en la Copa América: Brasil empató ante Costa Rica en el debut

El primer batacazo de la Copa América: Brasil no pudo con Costa Rica y empató 0-0 en su debut en la cita continental. Ni Endrick, ni Vinicius, ni Rodrygo salvaron a una floja Verdeamarela que, pese a ser más que los Ticos, no consiguió abrir el marcador en ningún momento. Un duro resultado para uno de los candidatos, que no pudo alcanzar a Colombia en lo más alto del Grupo D.

Como era de esperarse, el dominio de la pelota estuvo casi en su totalidad en el combinado dirigido por Dorival Junior, que generó mucho peligro en el arco defendido por Patrick Sequeria, que tapó bien cada vez que fue exigido, la más clara en los pies de Raphinha. Sobre la media hora de juego, luego de un tiro libre al área, Rodrygo la peinó en el primer palo y apareció Marquinhos por el segundo para empujarla al gol. Sin embargo, el VAR llamó a César Ramos y el árbitro lo anuló por offside del delantero de Real Madrid.

En el complemento, poco cambió: Brasil tuvo las chances y Costa Rica lo aguantó como pudo. Sequeria se destacó como la gran figura del partido y los Ticos hasta se animaron a buscar de contragolpe, aunque no logró poner en jaque a Alisson. De todas maneras, el gol nunca llegó, fue empate 0-0 en California y repartieron puntos en el Grupo D, que lidera Colombia, que derrotó más temprano a Paraguay.

En su noveno partido como entrenador de los costarricenses (asumió en noviembre del año pasado), éste es el resultado más importante de Lechuga, más allá de haber ganado el mano a mano ante Honduras que los metió en este torneo. Un punto de oro en este debut.

Anteriormente, Alfaro fue seleccionador de Ecuador entre agosto de 2020 y fines de 2022. Además de haber metido a la Tricolor en Catar 2022, obtuvo buenos resultados ante equipos potencialmente superiores.