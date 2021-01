Primera reunión del año en Barrio Hipódromo

Comienza el año 2021 con un nuevo calendario hípico, por eso hoy abre sus puertas la pista del Barrio Hipódromo para ofrecer un nutrido programa de 14 carreras. A la hora señalada, cuando las manecillas del reloj indiquen las 13, se largará el cotejo inicial y el de desquite cuando el sol comience a recostarse en el horizonte.

Temprano, en el tercer turno, se correrá el Especial Apertura, reservado para potrancas nacidas desde 1° de julio de 2018, que no hayan ganado. Al llamado respondieron cinco ejemplares dispuestas a cotejar fuerzas en el tiro de los 1.000 metros.

Los candidatos de Hoy

1ª.) BANDOLEON (6) BELCHI (5) OJO KNOCKEADO (7)

2ª.)BARBARA NISTEL (6) EMMA SUREÑA (3) SALTA DE LINDA (13)

3ª.) VISA HOME (5) AGUA MAXIMA (3) LUNS CAUTIVA KEY (2)

4ª.) JUDAH (9) ELEPANTS (4) DAYTONO (5)

5ª.) LONGOBARDITI (7) INESPERADO CHUCK (4) CANELITO CAT (5) THE BLACK LEGEND (2)

6ª.) RECOOME (4) AYMARAES (3) QUIL HERO (1)

7ª.) RIO DE NOCHE (2) MORRITOS FREUDE (9) MARCO LETAL (10)

8ª.) MA BELIEVE (15) GRAN EDWARD (1) ANDO PATO (5) IL FATTO y Cía. (11-11A)

9ª.) SUERTE ORDENADA (2) MAR Y PESCA (4) HONEY GIRL (3)

10ª.) DUQUE TAMBERO (11) EL DELINEADO (12) JIMMY THE HAT (7) GUARUMBA TAITA (1)

11ª.) TREMENDA POTRANCA (2) ZAMBITA LETAL (13) BEAUTY ROMANCE (6)

12ª.) AMIGA DE LA VIDA (5) DOÑA ITZA (11) TURISTA (9)

13ª.) EOLIA CAT (4) ANTECEDENTE (6) SADHUS (13)

14ª.) ORPHEO (1) GRAND MODESTO (12) RENATO (11) VIVIR MEJOR (10)