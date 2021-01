Primeros movimientos en el mercado de Estudiantes: ¿y si te llama Verón?

Sin margen de error. Así será la búsqueda de la dirigencia de Estudiantes de La Plata en este mercado de pases para el armado del equipo del flamante DT, Ricardo Zielinski. No hay lugar para las apuestas, futbolistas que no dan la talla para el club y mucho menos para los jugadores marginados de otros equipos del fútbol argentino.



Por dicha razón, mientras el plantel Albirrojo goza de una semana de vacaciones, el cuerpo técnico del Ruso mantiene contactos permanentes con la dirigencia del Pincha para definir los nombres para el renovado Estudiantes 2021.



Tal cual viene informando El Clásico de diario Hoy, el entrenador pidió, por lo menos, cuatros refuerzos para cuatro puestos en particular: un defensor central, un mediocampista de marca, un volante ofensivo y un centro delantero con gol.



Rodrigo Aliendro, futbolista de Colón de Santa Fe, es el que desvela al DT, mientras que por Darío Cvitanich hicieron un intento, pero el jugador dijo que su intención es charlar con el próximo técnico de Racing para continuar en la Academia.



Por otra parte, se mostró tranquilo por la estadía de Mariano Andújar en el arco de Estudiantes, y marcó a Leonardo Godoy y David Ayala como jugadores fundamentales para el esquema del próximo equipo.

La Bruja llamó Rojo y lo tentó



Luego de la frustrada vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes a principios del año pasado, tanto el defensor como el presidente Juan Sebastián Verón se quedaron con las ganas de verlo jugar más tiempo. Por eso, mientras Boca Juniors intenta acordar con el Manchester United para contratar a Rojo, La Brujita llamó al futbolista y le dijo que no lo podía ver con otra camiseta que no fuera la de Estudiantes. Para convencerlo, le dijo que igualaría lo que Boca le iba a pagar y le prometió la llegada de jugadores de jerarquía.



Rojo no se olvida que mientras no era tenido en cuenta en Inglaterra Estudiantes hizo todo lo posible para que vuelva al club, cosa que logró después de intensas negociaciones. El defensor regresó al fútbol argentino, pero casi no jugó.



El defensor llegó en febrero de 2020 como una estrella, pero prácticamente no pudo jugar y en agosto escribió una carta para despedirse de los hinchas del Pincha. En primer lugar, no logró tener varios encuentros por la pandemia y en segundo, por una lesión muscular que lo marginó de los dos últimos encuentros previos al parate.