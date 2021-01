¿Martini y Messera, al mando del Lobo?

Luego de lo que fue una semana movida en lo institucional para Gimnasia, ya sin Jorge Reina dentro del club se comenzarán a definir los caminos deportivos del Lobo. Tras la negativa de varios técnicos en diciembre y las pocas opciones en el mercado, sumando el gran desempeño de la dupla técnica comandada por Leandro Martini y Mariano Messera en la Copa Diego Armando Maradona, se decidirá que los entrenadores de la Reserva seguirán al mando del Lobo hasta junio. Así, sería por ahora solo para el primer torneo que se jugará en este 2021 el cual empezaría a mitad del mes que viene.



Aunque resta la oficialización por parte del club, la dupla está a la espera de la comunicación final para esta continuidad al frente de la Primera y es a partir de ahora que los dos ex-10 comenzarán a pensar en lo que será el plantel y el equipo Tripero para este torneo.



Hasta el momento no se habló de incorporaciones pero tras este suceso seguramente comiencen las charlas acerca de las preferencias de los técnicos, aunque lo más esencial para ellos por el momento se encuentra en el plantel y son las continuidades de Jorge Broun y Paolo Goltz ya que hasta el momento la idea de los jugadores es buscar nuevos horizontes.



Por el lado del arquero, quiere regresar a Rosario Central, club de sus amores, el cual estuvo muy cerca de volver en junio pero terminó renovando en el Tripero, mientras que los problemas personales del defensor hacen que por ahora la idea del ex-Boca sea irse a Colón para estar cerca de su familia y resolver esas cuestiones o hasta podría pensar en el retiro para dedicarse exclusivamente a su vida. Lo cierto es que la dirigencia del Lobo está haciendo lo posible para retener a Goltz por unos meses más y de no ser efectivo, no descartan una negociación con el Sabalero. Lo de Fatura es similar, ya que el Canalla también deberá negociar por el pase.



¿Qué sucede con Ayala?



El paraguayo Víctor Ayala termina su contrato en el Lobo en junio de este año y a pesar de que la idea del jugador era estar cerca de su familia y volver a Paraguay, en los últimos días los dirigentes de Gimnasia comenzaron a dialogar para extender el vínculo. Respecto a este tema, Ayala dialogó con el programa UniónFC 800 de su país natal y comentó: “No tengo nada sobre Cerro Porteño, no me llamó nadie. Tengo contrato 6 meses más con Gimnasia, los directivos me dijeron que deje mis pretensiones para una renovación. No sabría decir donde jugaría este año”.