Rally Dakar: Kevin Benavides brilló y escaló a la punta

La décima prueba de la carrera más extrema y peligrosa del mundo le sonrió al hermano mayor de los Benavides, quien finalizó la jornada siendo el líder de la categoría de motos.

La victoria en el tramo de Haradh a Shaybah, con un total de 634 km (114 km de especial), fue para el botsuano Ross Branch (Hero), y completaron el podio el francés Adrien Van Bereven (Honda) y el sudafricano Michael Docherty (Husqvarna). Kevin Benavides, por su parte, a pesar de que terminó cuarto, logró el tiempo suficiente para arrebatarle el primer puesto al estadounidense Skyler Howes (Husqvarna) que finalizó 17° y queda en la general a 1m29s. Además, superó al australiano Toby Price (KTM), que terminó 18° y ahora quedó relegado a la tercera posición a 2m10s.

Es la primera victoria del campeón del 2021 en lo que va del Rally Dakar 2023, por lo que al finalizar su actuación el salteño declaró: “En la carrera quedan varios días y la punta se defiende dándolo todo, hasta el final, en cada una de las etapas. Hoy he salido a hacer mi carrera. Sabía que si aceleraba mucho podía quedar adelante, pero decidí no estar pensando tanto en especulaciones sino salir a hacer lo mejor que pueda en el día y hacer que cuente”.

“Hice una etapa muy buena. Sinceramente, me sentí muy bien en las dunas. Di todo lo posible. En un momento me caí y pegué con algo de atrás, no vi bien, la moto se sacó para adelante, fue fuerte y me golpeé un poco el pecho. Lo había pasado a Nachito (Cornejo), que largaba adelante mío. Luego lo tuve que volver a pasar”, declaró el ahora líder de la general. “Es bueno enfrentarse a un nuevo tipo de terreno. Sabíamos que hoy solo íbamos a ver dunas y, sinceramente, la navegación no es muy complicada”, agregó el piloto de KTM de 34 años de edad.

Por otro lado, en los cuatriciclos, el piloto argentino Francisco Moreno Flores no pierde pisada y tras quedar en la cuarta posición de la décima prueba se mantiene en el segundo lugar de la tabla general de la categoría. Aún así, parece irremontable la diferencia que lleva adelante el líder francés Alexandre Giroud (Yamaha).

Además, el bonaerense Manuel Andújar (Yamaha) fue segundo y es tercero en la general. El argentino radicado en los Estados Unidos, Pablo Copetti (Yamaha), fue séptimo (4° en la general). Mientras que el chaqueño Carlos Verza (Yamaha) fue décimo y ocupa la novena colocación en el acumulado de los 10 días de competencia. Por último, Alejandro Fantoni (Yamaha) fue 10° y es 11° en la nómina total.