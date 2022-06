Repudian comentarios racistas de Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton

El expiloto de Fórmula 1 Nelson Piquet quedó en el ojo de la tormenta luego de referirse al heptacampeón Lewis Hamilton de una manera despectiva y racista durante una entrevista con un canal de YouTube. En concreto, el brasilero llamó “neguinho” (“negrito”, en portugués), además de acusarlo de juego sucio contra su yerno, Max Verstappen.

Esta situación que protagonizó el tres veces campeón del mundo en la máxima categoría se dio durante una charla con el canal Motorsports Talk, en YouTube. Allí, Piquet hizo referencia a una maniobra que involucró a Hamilton y Verstappen, durante el Gran Premio de Gran Bretaña el año pasado en la que ambos autos se tocaron y las opiniones quedaron divididas respecto de quién fue el culpable.

Para Piquet, la responsabilidad fue del piloto británico de Mercedes-Benz y usó un término racista y repudiable para hablar del tema: “El negrito metió el auto y se fue porque no había forma para que dos autos pasen en esa curva. Jugó sucio. Por suerte para él, solo que el otro (por Verstappen) se jodió”, afirmó. De esta manera, el brasilero salió en defensa de su yerno, que está en pareja con su hija Kelly, aunque se convirtió en el blanco de las críticas por el abominable término empleado.

Ante esta situación, Hamilton se expresó en sus redes sociales y dijo: “Es más que el lenguaje. Estos pensamientos arcaicos tiene que cambiar y no tienen lugar en nuestro deporte. He estado rodeado de actitudes como esta y he sido apuntado toda mi vida. Hemos tenido mucho tiempo para aprender. Llegó el tiempo de la acción”. Además, agregó: “Centrémonos en cambiar la mentalidad”.