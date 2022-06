Schwartzman y Báez avanzaron de ronda en Wimbledon

En el transcurso de la jornada de ayer y luego de dos resultados positivos, Wimbledon ya tiene a los dos primeros tenistas argentinos en pasar de ronda en el tercer Grand Slam del año. Por su parte, Sebastián Báez (35°) derrotó al japonés Taro Daniel (118°) por 6-4, 6-4 y 7-5, mientras que Diego Schwartzman (15°) hizo lo propio frente al norteamericano Stefan Kozlov (107°) y se impuso con un sólido 6-3, 6-2 y 6-2.

Asimismo, y en cuanto a sus próximos rivales, el Peque se medirá en la próxima instancia ante el británico Liam Broady (143° del ranking y que recibió una invitación), quien venció al eslovaco Lukas Klein (243°) en un duro partido por 4-6, 6-3, 7-5, 6-7 (5) y 6-3. Dicho esto, y en lo que respecta al contrincante del oriundo de San Martín, que tuvo su auspicioso debut en el césped de Londres, se verán las caras con David Goffin (58°), que en su duelo por el segundo Grand Slam venció al moldavo Radu Albot (113°) por 6-2, 6-2 y 7-6 (5).

Se despidieron Bagnis y Cerúndolo

En este orden de situaciones, hubo otros argentinos que también tuvieron actividad pero no contaron con la misma suerte. Dicho esto, quien no pudo avanzar en el torneo fue Francisco Cerúndolo (41°), que jugó un gran partido ­contra el español Rafael Nadal (4°) pero perdió en cuatro sets por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4. El bonaerense le hizo un partidazo al mallorquín, pero se despidió tras 3 horas y 33 minutos de juego. Además, el rosarino Facundo Bagnis (102°) no pudo ante el austríaco Dennis Novak (153°) y cayó por 7-6 (2), 6-2, 4-6 y 3-6 y de esta manera, solo quedan Schwartzman y Báez defendiendo nuestros colores albicelestes.

Por último y en lo que respecta al torneo en general, ayer se confirmó que el tenista italiano Matteo Berrettini (10°) , que fue finalista el año pasado y se convirtió en uno de los favoritos para ganar el torneo de Wimbledon de este año, anunció su retirada tras dar positivo de coronavirus. En sus redes sociales, lamentó: “Con el corazón roto anuncio que tengo que retirarme de Wimbledon debido a un test positivo por Covid-19”.