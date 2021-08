Ricardo Zielinski: "Siempre somos un equipo competitivo"

Estudiantes se subió a la punta del torneo, luego de vencer a San Lorenzo. Tras la victoria, Ricardo Zielinski habló en conferencia y valoró el nivel del equipo. Además destacó que es importante que el equipo siga sumando de cara al futuro.



"Estoy contento porque fuimos justos ganadores y podríamos haber convertido algún gol más en el primer tiempo. Fuimos protagonistas y por momentos, generamos circuitos de pases. Esperemos mejorar el próximo partido que va a ser igual de complicado", señaló el Ruso.

Además valoró la superioridad ante el Ciclón: "Rescato al equipo en general, sabiendo que San Lorenzo es complicado en general. Intentamos tener la pelota y cuando no resolvés las situaciones, se te complica. Me gustó la actitud del equipo, porque ha sido muy buena".

Por otro lado, destacó que el equipo siempre mantuvo el estilo desde que asumió: "Creo que a lo largo de este ciclo hemos sido solidos. Hubo más virtudes que problemas y creo que es una consecuencia Yo no miro más allá del partido que viene, porque somos un equipo que lucha y competitivo. Siempre ponemos lo mejor que tenemos".

Sobre pelear el campeonato, fue prudente: "La verdad que no soy mago y no me gustan decir cosas que no tienen sentido- El próximo partido queremos ir a ganar y siempre intentamos sostenernos entre los primeros cinco. Vamos a ver como llegamos y llegan los rivales al final del torneo".