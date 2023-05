River-Boca, el gran negocio de nuestro fútbol

Por DANIEL “Profe” Córdoba

Todo el resto es dejado en segundo plano. Fue y será así. El juez, mal desde el inicio. Ojo, River: falta de Valentini de amarilla y nada. Aliendro, amonestado de entrada. Otra falta de Boca de Medina, pero no le puso amarilla. Apenas iban 10 minutos y llegó la primera salvada de Romero ante un tiro de Nacho Fernández, demostrando quienes serían, para mi gusto, las figuras del clásico. Boca no pasaba la mitad de la cancha. River era mucho mejor, pero es fútbol. Los defensores de Boca van muy fuerte abajo. Medina al fondo. No pasa nada.

¿Penal a Beltrán? Por fin una amarilla al Xeneize, para Fernández. Boca corta y corta con faltas. Muy buen primer tiempo de River. Beltrán de cabeza lo pierde. La visita ni pateó al arco, parada como equipo chico. Un poco de Medina en Boca y muy bien Nacho Fernández. En el local solo algún error permite alguna contra con la que podría sufrir.

Cuando apenas transcurría el complemento me dio la sensación de que alguno de los amarillados no terminaría el juego. Tercera para River de gol y de tiro libre de Nacho. Romero muy bien la sacó al córner. Séptima amarilla. Una locura lo del juez Herrera. Boca 14 faltas y River solo 7. River 4 amarillas desde el inicio. Boca 3 recién en los últimos 10 minutos finales. Yo dudo. Fin del primer tiempo.

Muy buen trabajo con y sin pelota de los locales. Campo y balón más tres situaciones para los dirigidos por Demichelis. La pierde y presiona arriba, sabe a qué juega. Boca, por su parte, desastroso. Salvo Medina y Romero (su golero), estuvieron mal. Corrieron mal, se pararon mal, no hicieron tres pases seguidos. Y lo peor: nunca patearon al arco. Lastimoso lo del equipo de La Ribera. Horrible. Parece un equipo chico.

Las cosas que da el fútbol: Borja, que era puteado, lo pone a River arriba por 1 a 0. Y se armó “cachenque”. Flor de cache. Bardo total. 1.000 vs. 1.000, como en mi parque San Martín. Los hinchas del Millo deliran. Era para empate, pero se dio el penal y se encontraron con una nueva victoria. Solo el muy buen primer tiempo pudo justificar la victoria, sumado a un Boca que no entiende ni juega a nada. Solo individualidades: Romero, Medina, algo de Villa. De fútbol, cero.

¿Lo mejor del superclásico? El despelote final. ¿Afuera la seguirán? No. Arrugan todos. Son pocos los guapos en serio.