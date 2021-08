River le cortó la racha a Aldosivi en el cierre de la octava fecha

River Plate venció a Aldosivi 2-0 en el Monumental en el encuentro que ponía fin a la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Aldosivi, dirigido por Fernando Gago, llegaba con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota.

El equipo de Marcelo Gallardo impuso desde los primeros minutos de juego una presión alta en el campo del equipo visitante, limitando su intención de generar juego desde la primera línea defensiva. Con el correr de los minutos, River acumuló varias situaciones de gol que pusieron en peligro el arco custodiado por José Devecchi. Mientras que Aldosivi no se resignaba y persistía en su idea de juego.

A los 13' llegó el primer gol de la noche a través de los pies Julián Álvarez. En una jugada elaborada desde la izquierda, fue el delantero quien, con tiempo de más, decidió sacar un remate cruzado desde el borde del área.

Unos minutos después, a los 29', en otra gran jugada de River debió ser expulsado Fabricio Coloccini luego de impedir una ocasión manifiesta de gol en la línea del arco. Rapallini decidió la roja y el penal, que fue malogrado por Julián Álvarez.

Ya en la segunda parte, River siguió siendo superior desde el inicio y Franco Armani casi no sumó intervenciones. Por el contrario, Devecchi no tuvo descanso y se convirtió en uno de las claves para que River no convierta una goleada de local.

A los 16' del complemento finalmente llegó el segundo gol de River, en una contra fatal que terminó con un gol de "palomita" del mediocampista Enzo Pérez. Desde el inicio, Milton Casco se proyectó por la banda izquierda siendo una pieza fundamental para los dos goles.

Sobre el final del partido, Aldosivi aprovechó los errores de River y con varias sustituciones estuvo muy cerca de descontar el marcador con disparos de Braida e Iñiguez.

Formaciones

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas, Héctor Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo

Aldosivi: José Devecchi, Emanuel Íñiguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Federico Gino, Gastón Gil Romero y Gastón Lodico; Martín Cauteruccio, Federico Andrada y Malcom Braida. DT: Fernando Gago.

Goles: 13' PT Julián Álvarez (CARP), 16' ST Enzo Pérez (CARP).

Arbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Estadio Antonio Vespucio Liberti.

Hora de inicio: 21.

TV: TNT Sports.