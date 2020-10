River, Racing y Boca ya conocen su rival en la Libertadores

#Sorteo



Así será el cruce por octavos de final de la @Libertadores



Guaraní vs Gremio

Independiente del Valle vs Nacional de Uruguay

Delfín vs Palmeiras

Internacional vs Boca

Racing vs Flamengo

Libertad vs Wilstermann

Paranaense vs River

Quito vs Santos pic.twitter.com/8XvWJEHoa1