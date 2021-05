Rodríguez podría haber jugado su último partido

En el marco de la eliminación de Estudiantes de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en el choque contra Independiente, algunos jugadores pudieron haber tenido su último encuentro defendiendo los colores del elenco albirrojo. Entre ellos, Lucas Rodríguez y Federico González. Ambos finalizan su contrato en junio y es una incógnita si continuarán o no en la institución.

La situación del mediocampista es compleja: no atiende el teléfono y no transmite intenciones de renovar su vínculo con el Pincha; lo cual sería una noticia muy negativa para el club, ya que es un hombre de la casa y se perdería patrimonio. Por su parte Federico González tiene un salario importante y no ha rendido lo esperado, por lo cual su representación ve con buenos ojos buscar nuevos horizontes.

Finalmente, vale señalar que Martín Cauteruccio también está en la misma sintonía: queda libre el 30 de junio. Mientras que Mauro Díaz y Darío Sarmiento abandonan el club. El primero se va con el pase en su poder y el segundo será transferido al Manchester City. Vale destacar que este último no ha tenido participación en los últimos juegos, para no arriesgar la transferencia en caso de que el joven de 18 años tenga una lesión.