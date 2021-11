Rogel: “En Estudiantes soy feliz”

Agustín Rogel, una de las figuras del partido contra River el fin de semana pasado, que arribó al Pincha a principio de año y en pocos meses se ganó un lugar en el equipo, dialogó con CieloSports.

Contó que se siente cómodo en el club y a poco del final de su préstamo tiene la intención de renovar con el Pincha. “Tendría que volver el 3 de enero a Francia si no se concreta nada. Yo estoy tranquilo, trato de no manejar eso, son otras personas las que lo hacen. Yo estoy al tanto y me cuentan, tuvieron algunas charlas con los directivos, algo se tiene que haber avanzado”, expresó Rogel.

Y agregó: “Ya han hablado con Estudiantes y con el Toulouse. Están hablando un par de cosas y ver qué se puede hacer, tengo el optimismo de estar acá. Me siento cómodo, estoy en un lugar donde estoy siendo feliz y se me han dado buenos rendimientos”.