Rogel: "Nunca me despedí, sabía que iba a hacer lo posible por volver"

Esta mañana, Agustín Rogel brindó una conferencia de prensa tras el anuncio de su regreso a Estudiantes de La Plata. El defensor uruguayo, que acordó un nuevo contrato por un año, había vuelto a Francia tras finalizar su préstamo con el Pincha pero finalmente continuará en el club platense.

"Nunca me despedí, sabía que iba a hacer todo lo posible por volver. Se complicó un poco pero la voluntad mía se hizo valer y pasó lo que yo quería. Estoy contento y disfrutando del momento, entrenando a full", expresó Rogel.

Y agregó: “Siempre dije que si venía a Argentina, Estudiantes iba a tener la prioridad porque ya había jugado y me sentí muy cómodo. Hubo ofertas de otros equipos argentinos y prioricé Estudiantes porque sentí que era donde tenía que estar”.

“Creo que Estudiantes hizo un esfuerzo y yo también hice un esfuerzo porque sentía que es un equipo que me dio mucho en un año, que por ahí gané muchísima visibilidad, gané en muchos aspectos que en otro lado no tenía. Aparte de la forma en la que me sentí acá a nivel grupal, institucional, eso me ayudó mucho a decidir”, sostuvo.

En cuanto a lo económico, Rogel aseguró que “hay que poner las cosas en la balanza y priorizar las cuestiones humanas que nos hacen ser mejores personas y nos hacen mejorar”. “Obviamente que uno puede perder un poco de plata pero prefiero perder plata y ganar en cuestiones humanas que eso no me lo puede quitar nadie”, dijo.

El zaguero central agregó que desde lo físico, pudo entrenar desde Toulouse gracias a los preparadores físicos que le enviaron un plan. “Me siento bien, obviamente un poco menos que los compañeros que vinieron trabajando grupalmente pero ya me voy a poner a la par de ellos”.

"Creo que tengo un poco lo que le gusta al hincha. Soy sencillo pero trato de dar todo en cada pelota y eso en Estudiantes es primordial, el no rendirse”, aseguró. "Intento no enfocarme en lo dicen en redes sociales. Escucho a la gente que tengo cerca, a los que están en el día a día conmigo".

Asimismo, Rogel agregó que uno de los puntos fundamentales a la hora de decidir regresar al Pincha fue la Copa Libertadores. “Estamos en la fase previa a la Libertadores así que tenemos que superar un par de escalones para llegar a la fase de grupos pero estoy ilusionado”.

“Habíamos hecho un esfuerzo enorme el año pasado, con altibajos, pero sumamos muchos puntos para poder estar en el repechaje”, dijo.

Con respecto al nivel, el uruguayo expresó: “obviamente que en Brasil se maneja mucho dinero eso por ahí condiciona pero a la vez no tanto porque en la cancha somos 11 contra 11 y el dinero ya no juega, jugamos nosotros”.

“Las ganas de gloria y las ganas de ganar es lo único que nos mantiene con vida. Creo que el nivel obviamente es muy bueno tanto en Brasil, Uruguay, Chile, son equipos poderosos que tratan de jugar siempre bien pero el dinero llega hasta un tope y después de ahí ya es el factor del jugador el que define el partido”, finalizó.